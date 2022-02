La Cour de cassation dans l’embarras

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce qui ne devait pas arriver arrive : la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, vient d’etre victime de la negligence des uns et de la mechancete des autres au detriment des justiciables et des hommes de la basoche.

Depuis pres d’une annee, on presageait le dysfonctionnement de ladite Cour en raison du depart de certains juges passes a l’Orient eternel et d’autres pour leur suspicion ou implication presumee dans des activites politiques qui ne font pas honneur a la magistrature. Tel un coup de boutoir, la nouvelle est tombee : des juges n’ont pas ete nommes pour preter le serment d’usage par-devant les cinq juges restants. Voila que le mandat de deux d’entre eux vient d’arriver a terme. Va-t-on assister au meme scenario ou des juges nommes ont ete au palais national en vue de preter serment par-devant le president de la Republique ? Cela s’est passe sous l’administration Alexandre -Latortue. On se rappelle l’affaire Dumarsais Simeus, candidat a la presidence. Candidature qui avait ete contestee pour cause de double nationalite. Un arret aurait ete rendu en sa faveur. Les juges qui l’avaient rendu avaient ete revoques pour suspicion legitime. Il en resulta que ceux-la qui avaient ete designes par l’executif ont au palais national, prete serment.

Or, seul le juge nomme president de la Cour est habilite a preter serment par-devant le president de la Republique en vertu de l’article ”6” du decret du 22 aout 1995 relatif a l’organisation judiciaire qui precise :

<< Le serment prevu a l'article ''5'' est prete par le president de la Cour de cassation devant le president de la Republique, assiste des presidents du Senat et de la Chambre des deputes en audience publique ;

par le vice-president et les juges de la Cour de cassation, les officiers du parquet de cette Cour devant l’une des sections de la Cour ou devant les sections reunies. >>

La grande question est de savoir par-devant qui les juges qui vont etre nommes preteront le serment, compte tenu de l’article ”6” dudit decret et du dysfonctionnement de la Cour dont le mandat des deux juges n’a pas ete renouvele pour l’operabilite de la section habilitee a recevoir leur prestation de serment.

Maintenant, si la balle se trouve dans le camp du Premier ministre Ariel Henry pour demeler cet echeveau, il est bon de souhaiter qu’il requiere l’opinion de juristes chevronnes avant de decider sur cette situation sans precedent dans notre vie republicaine.