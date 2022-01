La Cour de cassation ? la crois?e des chemins

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ces derniers temps, tous les yeux sont riv?s sur la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays. Hommes de loi, justiciables, et observateurs en g?n?ral, attendent de voir ce qui va se passer le mois prochain.

Comme on se le rappelle, la Cour est amput?e de sept juges pour des raisons diverses; seuls cinq sont ? pied d’oeuvre. Ce sont eux qui si?gent dans les deux sections. ? partir de f?vrier 2022, le mandat de deux d’entre eux arrivera ? terme. Les trois autres font partie des cinq qui avaient ?t? nomm?s par le feu pr?sident de la R?publique d’Ha?ti, Jovenel Mo?se.

Le renouvellement du mandat des juges d?j? en cassation ne se pose pas. C’est une simple formalit? de l’ex?cutif, selon un haut cadre de la Cour de cassation. S’agissant de nouveaux juges, poursuit-il, il revient au Premier ministre Ariel Henry, seul aux commandes, de prendre des d?cisions.

Un cas similaire a ?t? observ? apr?s le d?part forc? du pr?sident Jean-Bertrand Aristide le 29 f?vrier 2004 sous le gouvernement du Premier ministre G?rard Latortue. Plus pr?s de nous en 2021, le Premier ministre Henry n’avait-il pas pris un arr?t? nommant les nouveaux membres du Conseil sup?rieur du pouvoir judiciaire ? Notons que ces derniers ont ?t? ?lus par leurs pairs. Entre-temps le pr?sident de la Cour, ? la fois pr?sident du CSPJ, est pass? de vie ? tr?pas. Il a fallu tout mettre en ordre avant de proc?der ? la nomination des membres du Conseil sup?rieur du pouvoir judiciaire.

Concernant la Cour de cassation, le cas diff?re. Les nouveaux juges qui viendront compl?ter le nombre restant doivent faire l’objet d’une analyse de leurs dossiers s’ils n’ont pas ?t? pr?alablement d?pos?s au Parlement lorsqu’il ?tait question de combler le vide cr?? par le d?part des magistrats Arnel Joseph, Metzgher Th?odore, Henry Michel Augustin, Bien-Aim? Jean, Jules Cantave. Cet exercice permettra d’?viter le dysfonctionnement et la paralysie de la Cour, ultime recours institutionnel de la R?publique.

Comme on le sait, la Cour fonctionne avec 12 juges, dont un pr?sident et un vice-pr?sident. Elle a deux sections de cinq juges. Elle travaille en sections r?unies apr?s deux recours autour d’un m?me dossier soit avec un minimum de sept juges ou un maximum de neuf juges.

Tout compte fait, il y a en place le Premier ministre Ariel Henry, le chef de l’ex?cutif, le s?nateur Joseph Lambert, le pr?sident du tiers du S?nat et de l’Assembl?e nationale. En revanche, la Cour de cassation, amput?e de sept juges, sera dysfonctionnelle. Cons?quences : aucun dossier ne pourra ?tre ?vacu?. Les justiciables et leurs d?fenseurs devront ronger leur frein, les recourants devront donc user de patience. Or le temps compte dans la vie de la R?publique. Alors il est urgent d’agir en vue de r?gulariser la situation pour le bon fonctionnement de l’Etat et de la justice en particulier. N’oublions pas que le mois de f?vrier 2022 est d?cisif en tout et partout.

Jean-Robert Fleury