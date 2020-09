Le projet de contrat de 57 millions de dollars pour la construction d’une centrale électrique de 55,5 mégawatts à Carrefour a été approuvé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), a appris le journal, mardi 29 septembre 2020. « Le contrat a été approuvé. On nous l’a envoyé. Je leur dis merci », a confié au Nouvelliste le ministre des Travaux publics, Transports et Commnunications (TPTC), Nader Joiséus. « Nous continuons de comp…