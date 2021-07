L’affaire Boulos/Ona/ULCC invite la population à regarder de plus près les missions de l’Office national d’assurance-vieillesse (Ona) et la gestion qu’il fait des cotisations des travailleurs et des patrons du secteur privé au fonds de retraite collectif. L’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) accuse le Dr Réginald Boulos d’utilisation inappropriée d’un investissement de 65 millions de gourdes de l’Ona pour acheter des parts de la société «Real Business Investment SA». L’Ona supp…