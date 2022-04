La Cour des comptes s’apprete a rendre son rapport d’audit sur la gestion des fonds de la reponse a la Covid-19

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Cour superieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) s’apprete a produire son rapport definitif sur la gestion des fonds dedies a la pandemie de Covid-19, quelque 9,2 milliards de gourdes, a appris le journal Le Nouvelliste. <>, a confie une source proche de la Cour, le 11 avril 2022.

Le Premier ministre Ariel Henry, dans la lettre de cadrage du budget reconduit 2021-2022, du 4 avril, a pris l’engagement, au nom de la reddition des comptes, aupres du FMI et d’autres bailleurs pour la <>.

Entre le 16 mars 2020 et le 18 juin 2021, l’administration Moise/Jouthe, dans le cadre de sa reponse a la Covid-19, a engage 9,2 milliards de gourdes. Le ministere de la Sante publique et de la Population (MSSP) a recu 5,3 milliards de gourdes. Parmi d’autres depenses, figurent celles pour l’acquisition de materiel en Chine pour plus de 18 millions de dollars. Les ordonnateurs sont attendus au tournant afin de savoir si les lecons ont ete apprises au non de la gestion du fonds PetroCaribe.