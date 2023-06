La date prévue pour le premier match de Messi avec l’Inter de Miami est dévoilée

​

​

La date de la première rencontre de Lionel Messi avec la franchise américaine est dévoilée.

Débarqué libre en provenance du PSG, Lionel Messi devrait jouer son premier match sous les couleurs de l’Inter de Miami dans un mois. Dans une interview accordée au journal Miami Herald, Jorge Mas, le propriétaire de la franchise américaine, a dévoilé au média américain que l’argentin ouvrira son nouveau chapitre sur le sol américain le 21 juillet contre le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, une compétition nord-américaine organisée conjointement par la MLS et la Fédération Mexicaine de football

En effet, il a confirmé pour des journalistes que Messi et le club avaient convenu des conditions et finalisaient les formalités administratives et les visas. La date retenue pour son premier match avec l’Inter de Miami est le 21 juillet au stade DRV PNK pour le match d’ouverture de la Coupe des ligues contre l’équipe mexicaine Cruz Azul, a rapporté le journal américain Miami Herald.

Jorge Mas estime que la présence de Messi est une chose importante pour la MLS. “Avoir le plus grand joueur du monde ici est quelque chose d’important pour notre ligue et pour l’écosystème du football aux États-Unis… Lionel Messi vient dans ce pays pour gagner des coupes et faire la différence. Je pense qu’il incombe à moi et à mes partenaires de la ligue, les autres propriétaires, de saisir le moment.”

Dans une interview pour annoncer sa venue à l’Inter de Miami, Messi avait déclaré: “J’ai décidé que j’allais à Miami, je n’ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu’il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre chemin là-bas (…) C’est le moment d’aller en MLS vivre le football d’une manière différente”, avait dit le septuple ballon d’or.

Selon les informations, d’autres joueurs sont les cibles de la franchise américaine pour épauler Lionel Messi. Il s’agit de Sergio Busquets, Suarez, Jordi Alba ou encore son compatriote en sélection Angel Di Maria. “Nous avons préparé notre effectif pour l’arrivée de Messi en 2023, ce qui nous a laissé une énorme marge de manoeuvre”, a indiqué Jorge Mas qui envisage entre trois et cinq recrues supplémentaires.

