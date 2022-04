La <> de Shedly Abraham

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Nous sommes sur un album de 11 titres qui offrent un saisissant voyage dans les territoires du jazz. Avec <>, Shedly Abraham cree une musique qui surfe sur les emotions les plus profondes et plonge nos sens dans une bulle ou l’emerveillement se fait en boucle. C’est une musique qui ouvre les portes sur un univers a la fois agreable et bouleversant. C’est une oeuvre qui, en ces temps de showbiz de notre industrie musicale caracterisee par la culture de la facilite, nous ouvre un monde a part ou la virtuosite est la norme.

Ce nouvel album jazz de Shedly rejoint trois autres disques du genre ( New Attitude, Transition et Drumath) ou le batteur haitien fait parler son gout pour la musique bien faite et son amour pour le jazz. Deja 14 albums pour un Shedly qui sait comment melanger les sonorites pour offrir une musique fusionnelle integrable a differentes cultures. Chaque musique de l’opus <> est emballante.

L’album s’ouvre avec la grisante voix de Martine Marseille qui nous bouleverse sur <>, une musique jazz avec un piment Konpa. Difficile de determiner quelle musique de cet album est la plus belle. Certaines, comme For the love of you, Best part, My, My, My, Prayer for Haiti, presentent des sonorites qui sont plutot familieres au pays. D’autres nous saisissent dans la cadence et nous font rever des grandes soirees rythmees. On y retrouve meme quelques souffles racines sur cet opus, notamment a travers le morceau Kay Rousseau A (Missing you) qui referme l’album. Ce dernier titre est un hommage a Rousseau Telfort, mort.

<> nous offre ce privilege de voyager, sur un seul opus, a travers une multitude de sonorites afrocaribeennes. C’est une poesie mosaique, un son metisse pret a la conquete du monde. C’est d’ailleurs l’objectif poursuivi, confie Shedly Abraham qui eprouve une grande satisfaction pour son oeuvre. C’est un album majoritairement instrumental, mais quand on retrouve une chanson avec un interprete, c’est un veritable regal pour les sens.

L’on retrouve sur cet album de Shedly Abraham sorti le 15 mars dernier une panoplie de musiciens d’origines diverses. Nickenson Prudhomme, Fabrice Rouzier, Anderson Cameau sont entre autres des musiciens haitiens ayant contribue a cet album figurent egalement des musiciens etrangers comme: Jean Caze, Dave Fernandez , Gabriel Severn, Ken Freeman, Matt Chiasson, Thomas Hutchings, etc.

<> est disponible sur toutes les plateformes de streaming pour qui veut risquer une aventure musicale emballante. Comme diraient certains, c’est un album a ecouter au moins une fois avant de mourir.