La dette de l’ind?pendance a plomb? le d?collage ?conomique d’Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Sous la supervision du c?l?bre ?conomiste fran?ais Thomas Piketty, Simon Henochsberg a r?dig?, en 2016, son m?moire de ma?trise intitul? <>. Ledit m?moire a ?t? sanctionn? par trois universit?s de renom : l’?cole d’?conomie de Paris (PSE), l’?cole normale sup?rieure (ENS) et l’?cole des hautes ?tudes en sciences sociales (EHESS).

L’objectif de M. Henochsberg est clair : comprendre comment Ha?ti a pu devenir l’un des pays les plus pauvres de la plan?te alors qu’elle a ?t? le joyau de la France coloniale. Parmi les raisons ?voqu?es dans la litt?rature sur le d?veloppement ?conomique, on a souvent consid?r? les facteurs ?conomiques et culturels, internes ou externes. De son c?t?, Simon Henochsberg, a voulu mettre l’accent sur l’impact de la dette de l’ind?pendance dans le sous-d?veloppement d’Ha?ti. Cette dette est consid?r?e par l’auteur comme une oppression financi?re exerc?e par la France pour compenser les pr?tendues pertes financi?res des colons fran?ais apr?s des si?cles d’esclavage.

Simon Henochsberg a d’abord reconstitu? l’histoire ?conomique d’Ha?ti en constituant une s?rie chronologique du produit int?rieur brut (PIB) in?dite pour Ha?ti sur la p?riode allant de 1760 ? 1915. Sa conclusion ne souffre d’aucune ambigu?t? : <> Cette dette colossale repr?sentait, confirme l’auteur, 300 % du PIB ha?tien en 1825. Qui pis est, cette dette s’est ?tendue sur plus d’un si?cle, jusqu’? la Seconde Guerre mondiale.

Selon M. Henochsberg, le fardeau impos? par la dette publique a conduit au retour d’une autre forme d’esclavage et ? une inflation tr?s ?lev?e en Ha?ti ? cause des turbulences mon?taires qu’elle a engendr?es. Ses estimations montrent que durant la p?riode pr?c?dant la r?volution, l’extraction financi?re, la somme des exc?dents commerciaux et de la consommation des colons, repr?sentait pr?s de 70 % du PIB. Apr?s l’ind?pendance, l’extraction financi?re, cette fois-ci repr?sent?e par le remboursement ou l’accumulation des dettes, repr?sentait plus de 5 % du PIB, soit environ 10 fois moins qu’? l’?poque de l’esclavage. Un ratio qui demeure tr?s important, selon les normes modernes.

<>, indique M. Henochsberg.

Une dette pr?judiciable aux investissements publics

La relation entre la dette publique, ext?rieure ou int?rieure, et le d?veloppement ?conomique n’est pas tr?s clairement ?tablie. D’une part, on peut soutenir que le fait d’avoir une dette publique importante comme on l’observe dans de nombreux pays d?velopp?s montre la capacit? de l’?tat ? augmenter les imp?ts futurs et ? assurer convenablement le service de la dette. Auquel cas, le ratio dette/PIB pourrait ?tre consid?r? comme un signal de bonne gouvernance publique par un ?tat ? qui les citoyens n’ont pas peur de pr?ter. D’autre part, le fait de permettre ? une grande partie des recettes de l’?tat d’assurer le service de la dette publique peut ?tre pr?judiciable aux investissements publics n?cessaires au d?veloppement ?conomique. D’autant plus que les premi?res coupes dans le budget de l’?tat concernent souvent l’?ducation et les d?penses d’infrastructures plut?t que les d?penses militaires.

Dans le cas d’Ha?ti, l’importante dette ext?rieure qui existait n’?tait pas le r?sultat de la solidit? financi?re de l’?tat et/ou de la confiance des citoyens, soutient M. Henochsberg. Elle ?tait plut?t une tentative du gouvernement fran?ais de r?tablir sa domination par la voie financi?re en 1825. Ha?ti avait ?t? sous contr?le fran?ais depuis 1697 jusqu’? la Guerre de l’ind?pendance perdue par Napol?on en 1804. La France a donc ?chou? ? r?tablir sa domination sur Ha?ti et a fini par demander une forte compensation financi?re en 1825 en cr?ant une dette qui a dur? jusqu’? la Seconde Guerre mondiale.

Le gouvernement fran?ais avait donn? les d?tails de leur calcul dans un tableau joint ? la loi du 30 avril 1825. Ces d?tails s’appuient sur les revenus annuels estim?s des colons fran?ais en 1789. La compensation financi?re exig?e est r?partie de la suivante : 48 822 404 francs pour le sucre, 70 299 731 francs pour le caf?, 25 542 664 francs pour le coton et l’indigo ainsi qu’un montant de 5 000 000 de francs pour les terrains. Au total, on aboutit ? un total de 150 000 000 de francs.

Ha?ti a connu un si?cle d’endettement ext?rieur (puis int?rieur) qui a plomb? son d?veloppement. <>, pr?cise M. Henochsberg.

Le travail scientifique a tent? justement de faire la part des choses en distinguant les arguments sp?cieux des arguments rationnels reposant sur une analyse ?conomique de l’histoire d’Ha?ti et des donn?es probantes. La sp?cificit? culturelle et l’histoire non ?conomique sont ?galement consid?r?es par l’auteur comme ayant tous deux un pouvoir explicatif important. Il dit constater que la litt?rature existante sur Ha?ti se concentre plut?t sur le c?t? purement historique de la dette de l’ind?pendance plut?t que sur son analyse ?conomique.

De nombreux universitaires ha?tiens, poursuit Simon Henochsberg, ont ?crit des livres d’histoire sur Ha?ti, certains tentant d’expliquer le sous-d?veloppement actuel du pays par des facteurs culturels avec un succ?s in?gal. Il admet que l’approche purement historique a ?t? favoris?e par beaucoup d’auteurs ? cause de la raret? des donn?es qui rend difficile l’?tablissement d’un historique ?conomique chiffr? complet. N?anmoins, M. Henochsberg cite quelques analyses ?conomiques tr?s pertinentes sur le sujet telles que l’ouvrage de Victor Bulmer-Thomas : <> ou celui de Fran?ois Blancpain : <>, publi? en 2001.

L’obstacle des grandes puissances

Ces r?cits d?taill?s de l’histoire ?conomique ha?tienne ont apport? un nouvel ?clairage sur de nombreuses questions concernant Ha?ti, notamment l’importance relative de la dette de l’ind?pendance, l’investissement effectif dans l’?ducation et les infrastructures au XIXe si?cle. Simon Henochsberg utilise ces donn?es et bien d’autres pour produire des estimations cl?s du PIB ainsi que les extractions financi?res n?cessaires pour mieux comprendre l’?chec ?conomique de l’Ha?ti d’aujourd’hui. Concernant la p?riode avant l’ind?pendance (principalement le XVIIIe si?cle, de 1780 ? 1790), il s’appuie sur des livres d’histoire et des donn?es fiables provenant de diff?rentes sources.

L’histoire d’Ha?ti, affirme M. Henochsberg, est ponctu?e d’adversit?s et d’?checs souvent impos?s par des grandes puissances : l’esclavage, les guerres et l’oppression financi?re qui ont marqu? l’histoire du pays pendant trois si?cles. Il soutient que la responsabilit? de la France ? travers ses colons ou ses banquiers est plus grande que l’on pourrait l’imaginer. Non seulement l’esclavage a nui ? des g?n?rations jusqu’? aujourd’hui encore, l’oppression financi?re de la <> ?tait d?sastreuse puisqu’elle a provoqu? de nombreux obstacles au d?veloppement ?conomique d’Ha?ti.

En exemple, l’auteur cite <>.

La dette publique impos?e par la France en 1825 fut encore plus pr?judiciable par des cons?quences inattendues (retour partiel ? l’esclavage, remplacement de la monnaie et inflation) que par les remboursements effectifs de la dette, indique le chercheur. Les paiements pesaient encore sur l’?conomie ha?tienne avec les augmentation des paiements ou de la dette ext?rieure qui repr?sentait une part du PIB d’environ 5 % chaque ann?e pendant soixante ans. La dette a continu? avec l’occupation am?ricaine et a finalement pris fin avec la Seconde Guerre mondiale, a-t-il pr?cis?.

<>, conclut Simon Henochsberg.

(1) : http://piketty.pse.ens.fr/files/Henochsberg2016.pdf

Thomas Lalime

[email protected]