La DIE priorise temporairement les demandes de passeports en provenance de la République dominicaine 

Les services de délivrance de passeports de la DIE en Haïti sont désormais prioritaires pour les ressortissants résidant en territoire dominicain

La Direction de l’Immigration et de l’Émigration (DIE) du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) a annoncé ce jeudi 3 octobre 2024 une réorganisation temporaire de la production de passeports. Dans un souci d’amélioration de ses services, l’institution a décidé de concentrer ses efforts sur les demandes de passeport provenant de la République dominicaine, incluant les villes de Santo Domingo, Santiago, Barahona et Higuey.

Les autorités de la DIE ont précisé que ces demandes seront traitées en priorité, afin de répondre à la forte demande observée dans ces juridictions. Parallèlement, les demandes urgentes provenant d’autres régions seront également prises en compte, selon une méthodologie optimisée pour garantir une efficacité maximale du processus, a rassuré l’institution.

La DIE en a profité pour remercier la population pour sa compréhension et sa coopération durant cette phase de réorganisation.

Ces mesures temporaires visent à améliorer l’efficacité des services et à mieux répondre aux besoins urgents des citoyens haïtiens résidant en République dominicaine, à un moment où le gouvernement du pays voisin a ordonné l’expulsion de 10 000 compatriotes par semaine.

