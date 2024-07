La Digicel offre de nouveaux forfaits à ses clients pour l’été 2024

Pour l’été 2024, de nouveaux forfaits sont offerts par la Digicel à ses clients

Pour l’été 2024, la compagnie Digicel Haïti informe qu’elle continue de tenir sa promesse de toujours offrir plus à ses clients en lançant un ensemble de nouveaux forfaits Voix & Data. À l’aide de ces nouveaux plans, riches en minutes et en données, les clients auront la possibilité de rester connectés tout au long de l’été, et ils bénéficieront de minutes, sms et mégabytes supplémentaires gratuits à partir de certains de ces forfaits.

Le Directeur Général de Digicel Haïti, Jean-Philippe Brun en a profité pour faire savoir que la compagnie a fait face à d’énormes défis au cours de la première moitié de 2024. Les responsables ont pensé que c’était le meilleur moment pour lancer un tout nouveau portefeuille de plans pour les clients, en vue de toujours donner plus.

La Digicel précise que les nouveaux forfaits DigiTalk, DigiNèt et DigiPaleNèt sont conçus pour répondre aux besoins de tous les clients, en terme d’appels, de données ou un mélange des deux. En plus des nouveaux plans, elle offrira une nouvelle TOYOTA AGYA pour marquer le début de l’été.

Pour les abonnés, il est également souligné qu’ils peuvent acheter ces forfaits via le menu *509# ou via les applications MyDigicel et MonCash pour avoir une chance de gagner.

Pour plus d’informations, la Digicel invite ses clients à visiter son site Web et de suivre ses pages sur les réseaux sociaux.

