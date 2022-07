La double dette de l’ind?pendance et nous

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Je doute fort que les nombreux ?conomistes, historiens et journalistes qui ont calcul? pour le New York Times les montants faramineux pay?s par la R?publique d’Ha?ti au titre de la dette dite de l’Ind?pendance n’aient jamais entendu le nom de Richard Baptiste. Autrement, ils n’auraient pas ?crit qu’avant la diffusion du dossier du Times sur cette dette, il n’existait aucun compte d?taill? des montants pay?s par Ha?ti (No detailed accounting of how much the Haitians actually paid has ever been done). Ils n’ont probablement pas ?t? inform?s qu’en 2002, M. Richard Baptiste, directeur du D?partement des Affaires internationales ? la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) avait calcul? au centime pr?s, capital et int?r?ts compris, les montants relatifs au remboursement de cette dette. Gr?ce aux travaux de ce jeune ?conomiste ha?tien, l’ex-pr?sident Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre du mouvement <> avait pu r?clamer de la France une somme ?quivalant en dollars am?ricains ? 21 685 155 571. 48 dollars am?ricain (vingt et un milliards six cent quatre-vingt-cinq millions cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-onze dollars et quarante-huit centimes).

Vingt ans plus tard, au d?but de l’actuelle ann?e 2022, ce montant a ?t? valid? par les journalistes du New York Times apr?s des recherches/analyses exhaustives et en consultation avec des ?conomistes de renom d’Europe, d’Am?rique ainsi que par des chercheurs et historiens ha?tiens, mettant ainsi ? jour l’ampleur de l’escroquerie organis?e au d?triment du peuple ha?tien. Ils ont calcul? que les montants pay?s par la R?publique d’Ha?ti, au titre de la double dette, se situent dans une fourchette allant de 21 ? 118 milliards de dollars. Richard Baptiste avait fait pratiquement la m?me d?marche. Il avait pass? des jours et des nuits ? ?plucher les livres et les archives de la BRH, les journaux, les documents ainsi que les collections du journal officiel Le Moniteur de la Biblioth?que nationale et de l’Institution St-Louis de Gonzague. Gr?ce ? ce travail de b?n?dictin, il avait pu faire le calcul et l’actualisation des montants pay?s pour le remboursement au forceps de la double dette impos?e par la France pour la reconnaissance de notre ind?pendance que nous avions pourtant conquise par le fer, le feu et le sang apr?s trois si?cles d’esclavage.

Je suis persuad? que si M. Richard Baptiste ?tait encore vivant, les journalistes et investigateurs du New York Times n’auraient pas manqu? de l’interviewer sur ses recherches. Il aurait partag? avec eux la m?thodologie et les extrapolations qu’il a faites pour arriver ? ce chiffre de 21 milliards. Mais M. Baptiste est mort en 2004, emport? par un cancer. Il n’avait que 40 ans. J’avais eu l’occasion de le rencontrer en 2003 ? Washington DC. Il ?tait membre de la d?l?gation de la BRH qui participait ? l’Assembl?e annuelle de la Banque mondiale et du Fonds mon?taire international. Il avait la conversation facile, mais ?tait d’un naturel discret et tr?s r?serv?. Ce n’est qu’apr?s sa mort que j’ai appris que c’est lui qui avait remis ? l’ex-pr?sident Aristide les estimations des montants pay?s ? la France.

Je n’ai pas pu obtenir des informations d?taill?es sur la vie de M. Richard Baptiste qui n’?tait pas de ma g?n?ration. Ses anciens coll?gues de la BRH m’ont appris qu’il ?tait originaire de Jacmel, qu’il avait fait ses ?tudes classiques ? St-Louis de Gonzague, ? Port-au-Prince, qu’il avait fait aussi Sciences Po ? l’Universit? Paris-Dauphine, Institut d’Etudes Politiques, (IEP) de Paris, fili?re Economie/Finances, qu’il aimait jouer aux ?checs et qu’il se passionnait pour la litt?rature. Il avait aussi commenc? des ?tudes de doctorat. Ce serait bien que ceux-l? qui ont pratiqu? Richard Baptiste acceptent, dans la mesure du possible, de le faire mieux connaitre. Je pense ? ses condisciples, ses coll?gues, ses amis et m?me ? ses professeurs. Je suis d’opinion que ce jeune ?conomiste, parti trop t?t, m?rite d’?tre mieux connu du grand public.

? travers Richard Baptiste, je voudrais rendre hommage ? ces nombreux professionnels ha?tiens qui choisissent de rester dans l’anonymat et qui se d?pensent chaque jour pour permettre ? l’Administration ha?tienne de ne pas sombrer totalement. Le pays leur doit non seulement du respect mais aussi un peu de reconnaissance.

Quant au remboursement de la double dette, nous ne finirons pas de sit?t d’en payer les cons?quences. Ces remboursements s’apparentent ? une esp?ce de p?ch? originel qui nous poursuit et qui explique largement la situation de sous-d?veloppement chronique ? laquelle est sujet notre pays. Les analystes du Times ont trouv? que de 1826 ? 1957, dix-neuf pour cent du PNB du pays ?taient affect?s au service de la dette. Une autre portion importante allait aux militaires. Il ne restait donc pas grand-chose pour les travaux d’infrastructures physiques et sociales (routes, ponts, h?pitaux, ?coles) dont le pays avait tant besoin. Presque rien non plus pour l’?ducation et la sant?.

D’autre part, la recherche permanente de ressources fra?ches pour le paiement de la double dette a donn? lieu ? des combines de toutes sortes. Les courtiers ha?tiens et ?trangers, les interm?diaires de tout poil qui r?clamaient des commissions exorbitantes, tous ceux-l? qui estiment que <> ont laiss? en h?ritage ? plusieurs de nos compatriotes une mentalit? de flibustier qui a empoisonn? la gouvernance du pays. Cette mentalit? de rapine et de pr?bende perdure encore de nos jours.

Pire, l’ultimatum de la France pour nous soutirer de l’argent avait fait des ?mules parmi les autres puissances de l’?poque qui sont ? peu pr?s les m?mes que celles d’aujourd’hui. L’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre, les Etats-Unis ont plus d’une fois utilis? <> pour nous manquer de respect, nous humilier et nous soutirer de l’argent. Au moindre conflit avec un de leurs ressortissants, ? la moindre plainte de l’un d’entre eux, ces Etats envoyaient leurs navires de guerre ? Port-au-Prince, mena?ant de bombarder si leur ultimatum n’?tait pas respect?. Outre l’argent, ils exigeaient des saluts de vingt et un coups de canon ? leur drapeau et des excuses du gouvernement de la R?publique. M?lange d’insultes et d’injures ! Quel ?colier ha?tien ne se souvient pas avec indignation de la fameuse Affaire Luders, par exemple, sous le gouvernement de Tir?sias Simon Sam ?

Avec les Etats-Unis, outre les 19 ans de la premi?re occupation, la plus flagrante manifestation de la diplomatie de la canonni?re se rapporte ? l’annexion de la petite ?le de la Navase qui fait partie du territoire d’Ha?ti et qui figure comme telle dans toutes les constitutions du pays. Or, les Etats-Unis l’ont occup?e depuis 1857 pour l’exploitation du guano, et, en 1916, pendant l’occupation, ils ont profit? pour l’annexer purement et simplement.

Ce rappel est fait pour illustrer les diff?rentes facettes de la diplomatie de la canonni?re qui nous rappelle chaque jour que <>. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer ? r?clamer ce qui nous est d?. Au contraire ! Ha?ti ne doit renoncer ? aucun de ses droits et privil?ges. Elle doit continuer ? demander r?paration pour les dommages caus?s par l’imposition de la double dette. Dans ce sens, nous devons reconnaitre que l’ex-pr?sident Aristide a ouvert la voie. Avec, entre autres, l’apport de Richard Baptiste. Mais nous devons savoir que si nos r?clamations sont justes, cela ne veut pas dire que nous obtiendrons satisfaction rapidement. Il faudra de la patience et de la pers?v?rance. Il faudra aussi engager des cabinets d’avocats nationaux et internationaux.

En dernier lieu, malgr? le rapport excellent du New York Times, tous ceux qui y ont contribu? n’?prouvent pas pour autant de la sympathie pour Ha?ti, pour des raisons diverses. J’ai bien not? que Matts Lundhal, un ?conomiste norv?gien qui a s?journ? en Ha?ti plusieurs fois dans les ann?es 70 et qui a aussi ?crit plusieurs livres tr?s pris?s sur l’?conomie ha?tienne figure parmi ceux-l? qui consid?rent les Ha?tiens beaucoup plus responsables du sous-d?veloppement de leur pays que toutes les indemnit?s pay?es ? la France. Il y a au moins mati?re ? d?battre de cette affirmation. Bien entendu, Lundhal est libre de son opinion et n’a jamais h?sit? ? porter des jugements de valeur sur Ha?ti. Il donne l’impression qu’? l’exception de sa collection de peintures primitives, il n’a pas conserv? de bons souvenirs de ses s?jours dans le pays.

Ericq Pierre

28 juin 2022