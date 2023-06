La faculté de médecine de l’Université Lumière lance la septième édition des journées scientifiques

​

​

La faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université Lumière a lancé la septième édition des journées scientifiques.

En collaboration avec tous les niveaux du milieu universitaire, la cinquième année de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université Lumière a lancé la septième édition des journées scientifiques qui aura lieu les 3 et 4 juillet prochain autour du thème: « L’accès aux soins et aux services de santé en Haïti : états des lieux et perspectives». Cette activité qui se déroule depuis 2016 rassemblera autour d’un thème tous les étudiants de la Faculté de Médecine, ceux des Sciences Infirmières, des différentes autres facultés de ladite université et d’autres universités de la capitale, selon un communiqué de presse acheminé à la rédaction de Juno7.

Cette activité va permettre une vulgarisation scientifique, l’exposition de travaux de recherche réalisés par des étudiants de la FMSS/ULUM ou par d’autres professionnels évoluant dans le domaine que traite le thème de ces journées et l’éducation sanitaire de la population, ont indiqué indiqué les responsables dans dans le communiqué. Ces journées scientifiques seront l’occasion d’exposer les problèmes, de réfléchir sur les solutions probables.

À travers ces journées scientifiques, les organisateurs ont pour objectif général de conscientiser les autorités et la population sur l’urgence d’agir sur l’accessibilité des soins de santé et les services de santé en Haïti.

Toutefois, plusieurs objectifs spécifiques sont aussi visés par les organisateurs des journées scientifiques dont la mise en évidence des différents types d’accessibilité et des facteurs qui y sont associés, l’identification des différents rapports entre l’accès aux soins de santé et les différents secteurs.

Plusieurs activités sont prévues pour cette nouvelle édition dont la Clinique externe (Salle de Consultation Gratuite ). Les organisateurs prévoient d’accueillir 600 personnes cette année, dans la Grande Salle de conférence, la Salle d’anatomie, la Salle de nutrition, la Salle de présentations affichées, la Salle de présentations orales, la Salle de secourisme et la Salle de technologie et de biologie cellulaire.

Notons que ces journées scientifiques se dérouleront au local de l’université située au #10, 1ère Ruelle Nazon, Route de Bourdon.L’année dernière, l’activité avait eu lieu les 21, 22 et 23 avril autour du thème: “L’altération de la santé mentale en Haïti mythe surnaturel et science”.

En savoir plus:

Samuel Merithone Laurore, 22 ans, interpellé par la PNH pour viol sur une mineure de 5 ans