La faillite menace compagnies p?troli?res et stations d’essence

En ces temps de flamb?e des prix sur le march? p?trolier ? cause de la guerre en Ukraine et de chute libre de la gourde face au dollar am?ricain, le pr?sident de l’Association des professionnels du p?trole (APPE), Randolph Rameau, entrevoit le spectre de faillite de compagnies p?troli?res et de stations d’essence op?rant en Ha?ti, lors d’une interview ? la matinale de Magik 9 (100.9 fm), lundi 1er ao?t 2022.

<>, a averti Randolph Rameau, qui a ?voqu? des pertes de change importantes apr?s la r?ception de la subvention pay?e par l’Etat pour que le consommateur ne paie pas ? la pompe le prix d’achat des produits p?troliers.

Pertes de change

<>, a expliqu? Randolph Rameau. <>, a-t-il soulign?.

Volume obtenu de la BRH

<>, a expliqu? Randolph Rameau, pr?sident de l’APPE.

Baisse du volume des importations

<>, a fait remarquer Randolph Rameau, qui a signal? l’impact de cette situation sur les stations d’essence.

<>, a avanc? Randolph Rameau.

Cercle vicieux, goulot d’?tranglement ?

<>.

Se serrer la ceinture pour survivre ? la crise

<>, a soutenu Randolph Rameau.

Am?nager une structure des prix <>

<>, a dit le pr?sident de l’APPE.

Pour Randolph Rameau, cette structure de prix <> doit pouvoir <>, a plaid? le pr?sident de l’APPE.

<>, a soutenu Randolph Rameau.

L’APPE n’exerce pas de pression pour l’augmentation des prix ? la pompe

<>, a argu? le pr?sident de l’APPE.

Sur la tra?abilit? des camions qui entrent au terminal de Varreux, Randolph Rameau a indiqu? que les informations ont ?t? communiqu?es au minist?re du Commerce et de l’Industrie. L’APPE encourage le travail du minist?re du Commerce contre les op?rateurs de stations d’essence qui d?rogent aux dispositions de la loi. Cependant, Randolph Rameau a ?voqu? la situation difficile des propri?taires de stations d’essence qui ?voluent dans des conditions difficiles li?es ? l’ins?curit? et ? des p?nuries et ou de non-obtention de stocks suffisants de produits p?troliers.

Avec la poursuite de la guerre en Ukraine, le pr?sident de l’APPE a indiqu? qu’il faut <>. L’APPE est une association qui regroupe cinq compagnies p?troli?res. Elles d?servent le march? ha?tien dont la consommation journali?re se situe entre 18 et 20 000 barils de produits p?troliers par jour soit 10 000 barils de diesel, 7 000 barils de gazoline. Le reste est r?parti entre le k?ros?ne et le carburant pour jet.

