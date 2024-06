La famille Benjamin et la Fondation Ti Souf rendent hommage à Mikaben à travers un projet pour la paix

La famille Benjamin et la Fondation Ti Souf lancent un projet de paix en hommage à Mikaben

Pour marquer les 43 ans de l’artiste Michael Benjamin, plus connu sous le nom de Mikaben, décédé en octobre 2022, sa famille et la Fondation Ti Souf ont lancé un projet ambitieux et porteur d’espoir lors d’une conférence de presse le jeudi 27 juin 2024. Le projet intitulé “Simen lanmou, rekòlte lapè” vise à former 40 jeunes à partir du 1er juillet pour qu’ils deviennent des agents de paix au sein de leurs communautés.

Lionel Benjamin Jr., grand frère de Mikaben, a ouvert la conférence retraçant l’historique de la Fondation Ti Souf, fondée en 2010 par Mikaben. Il a expliqué que l’idée de créer une fondation est née d’une complicité avec son frère, animé par le désir de contribuer à l’avancement de la société haïtienne.

Roseline Benjamin, mère de Mikaben, a souligné l’importance du développement personnel, une valeur qu’elle a inculquée à ses enfants dès leur plus jeune âge. Elle a expliqué que l’objectif de ce programme est de trouver 40 jeunes qui, grâce au développement personnel, apprendront à mieux se connaître, gérer la communication et leurs émotions, pour devenir des piliers de paix dans leurs communautés.

Aux côtés de Roseline Benjamin sur le panel, se trouvaient Lionel Benjamin Jr., sa sœur Mélodie et son père Lionel Benjamin, tous réunis pour honorer la mémoire de Mikaben.

Depuis sa création, la Fondation Ti Souf s’est engagée dans divers projets pour améliorer l’éducation des enfants en Haïti. En septembre 2022, elle avait notamment lancé une campagne de levée de fonds pour soutenir les enseignants.

“Simen lanmou, rekòlte lapè” s’annonce comme une initiative clé pour promouvoir la paix et le développement personnel parmi la jeunesse haïtienne, un rêve cher à Mikaben et un pas de plus vers la réalisation de sa vision d’une Haïti meilleure.

À lire aussi:

L’administration Biden étend le TPS aux haïtiens en réponse à la crise des gangs