La famille et les proches appellent ? la lib?ration du Dr Marie Greta Lataillade Roy

? la Facult? de m?decine de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti (UEH), elle a ?t? assistante en physiologie cardio-vasculaire, professeur de physiologie depuis 42 ans et depuis cinq ans chef de d?partement de physiologie. Par ailleurs, cette carri?re d’enseignante est corrobor?e par une pratique clinique assidue, dans un climat dangereux, d’abord comme m?decin de service puis comme directrice au centre de Saint-Martin, au Bel-Air. Cela fait 27 ans, peut-on lire dans ce portrait qui a ?voqu? d’autres facettes du Dr Roy, un mapou de la m?decine et du service public en Ha?ti.

Studieuse et disciplin?e ? la limite de l’isolement, elle a su tenir sa monture au galop pour gravir les ?chelons jusqu’au sommet. D’une promotion de 271 ?tudiants, ils ?taient 63 ? boucler les ?tudes. Un combat au bout duquel le quotient intellectuel avait le dernier mot. Le 3 ao?t 1968, apr?s moult p?rip?ties, elle est sortie premi?re laur?ate de sa promotion de 50 gar?ons et de 13 filles. L’un des plus beaux moments de sa vie, selon ses dires. Celui d’une petite fille qui traversait les chemins escarp?s d’une destin?e incertaine ? celle qui faisait r?ver tous les m?decins de service.

