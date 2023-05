La FHF dévoile les nouveaux maillots des sélections masculines et féminines d’Haïti

​

La Fédération Haïtienne de Football présente les nouveaux maillots des sélections masculines et féminines d’Haïti.

La Fédération Haïtienne de Football dans une note publiée sur ses pages sur les réseaux sociaux, dévoile les nouveaux maillots des sélections nationales masculines et féminines d’Haïti. Les nouvelles tuniques sont déjà disponibles en pré-vente sur le site de Saeta, une entreprise spécialisée dans la fabrication des vêtements pour les athlètes de haut niveau.

“La Fédération de Football Haïtienne, en partenariat avec Saeta Sport, a le plaisir de révéler au grand public, et particulièrement aux supporters des Grenadiers et Grenadières à travers le monde, les nouveaux maillots officiels pour les sélections nationales féminines et masculines d’Haïti. Les maillots sont disponibles en “pré-vente” sur le site officiel de Saeta: https://saeta.us/collections/frontpage“, a écrit la FHF.

La Fédération Haïtienne invite les citoyens à acheter un maillot dans l’objectif de supporter les Grenadiers et Grenadières qui s’apprêtent à défendre les couleurs d’Haïti pendant les grandes vacances.

La sélection masculine jouera au mois de juin la Gold Cup qui se tiendra du 16 juin au 16 juillet. L’équipe haïtienne figure dans le groupe B au côté du Mexique, du Honduras et du Qatar en tant qu’invité.

Concernant l’équipe féminine haïtienne, les Grenadières seront en Australie et en Nouvelle-Zélande lors de la coupe du monde féminine senior.La sélection nationale est dans le groupe D et jouera les matchs du premier tour du mondial contre l’Angleterre (22 juillet), la RP Chine (28 juillet) et le Danemark (1er août).

