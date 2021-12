La FHF entame les activit?s marquant le cinquantenaire du football f?minin ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Elles ?taient quatre : Dr Jessie Pierre ancienne gardienne des Amazones, Monique Andr?, actuelle membre du Comit? de normalisation du football ha?tien, Dr Marie Antoinette Gauthier, chirurgienne de profession, ancienne buteuse des Tigresses. Fiorda Charles, ancienne lat?rale et capitaine de la s?lection nationale de football f?minin d’apr?s le s?isme du 12 janvier ? accompagner le secr?taire g?n?ral de la F?d?ration ha?tienne de football, Carlo Marcelin, vendredi au Mariott Hotel pour non seulement faire un come back sur le premier match de l’histoire de football f?minin tenu en Ha?ti le dimanche 19 d?cembre 1971 et qui avait oppos? l’Institution du Sacr? Coeur de Turgeau et le Canado ha?tien et lancer au passage les comm?morations du cinquantenaire du football f?minin ha?tien.

Le 19 d?cembre,une une messe d’action de gr?ce dirig?e par le r?v?rend Monseigneur Chably ? l’?glise Sainte Ther?se de P?tion-Ville devient la premi?re action concr?te r?alis?e par la F?d?ration ha?tienne de football aux c?t?s des pionni?res qui ont disput? la premi?re rencontre de football f?minin sur le sol ha?tien dans le cadre de la comm?moration du cinquantenaire du football f?minin en Ha?ti. Pour m?moire, le dimanche 19 d?cembre 1971, la premi?re rencontre de football f?minin disput?e sur le sol ha?tien et peut-?tre sur le sol carib?en a oppos? l’Institution du Sacre Coeur au Coll?ge du Canado ha?tien au parc Sainte Th?r?se de P?tion-ville qui disposait d’une pelouse aux dimensions non r?glementaires parce que la FIFA pr?sid?e ? l’?poque par Sir Stanley Rouss avait refus? d’autoriser la tenue d’une telle rencontre au stade Sylvio Cator qui disposait d’un terrain r?glementaire homologu? par la Fifa.

Vendredi, la f?d?ration accompagn?e de deux joueuses ayant disput? la rencontre de 1971 lan?ait la c?l?bration du cinquantenaire par une conf?rence de presse donn?e au Mariott hotel. Autour de la table, on trouvait deux de ces filles qui h?roines de la premi?re partie officielle de football f?minin en Ha?ti. Monique Andr? qui fait partie de la commision de normalisation du football ha?tien, Marie Antoinette Gautier, auteure du but de la victoire de l’institution du Sacr?-Coeur, vainqueur de cette partie (3-2), mais aussi , Dr Gessie Pierre qui fut gardienne des Amazones qui ont ?voqu? avec passion cette premi?re rencontre tout en ?voquant au passage les rivalit?s qui ont exist? entre la chirurgienne aujourd’hui et ex attaquante des Tigresses et son homologue Jessie Pierre m?decin aussi et qui gardait les buts des Amazones dans les ann?es 70. Aujourd’hui, toutes deux m?decins, elles sont la preuve qu’au d?but, pratiquer le football f?minin n’?tait ni synonyme de d?viance sexuelle, ni synonyme de rat?e intellectuelle comme veulent le laisser croire certains handicap?s mentaux mais seulement une activit? compl?tant une ?ducation qui se devait ?tre tridimentionnelle ? savoir physique, mentale et spirituelle.

“La f?d?ration ha?tienne est fi?re d’annoncer le retour de la Ligue de Football F?minin, annonce la repr?sentante de la Commission de normalisation du football ha?tien avant de d?cr?ter que la comm?moration du cinquantenaire ne se fera pas seulement en un seul jour mais que l’ann?e 2021 -2022 qui commence ce 19 d?cembre 2021 comme l’ann?e du cinquantenaire du football f?minin et qu’au cours de cette ann?e du cinquantenaire qu’aucun tournoi n’a marqu? pour l’instant en raison de la situation du pays, on aura de nombreuses activit?s avec entre autres les ?ch?ances internationales qui attendent Ha?ti dans le cadre des ?liminatoires dans lesquelles est engag?e la s?lection nationale ha?tienne de football f?minin. Elle en a aussi profit? pour ?pingler les formations qui au cours de cette ann?e comm?morative auront ? f?ter leur 50 ans d’existence comme les Amazones n?es en d?cembre 1971, les Tigresses n?es en f?vrier 72, Monique Andr?, avant de d?cr?ter l’ann?e allant du 19 d?cembre 2021 au 10 d?cembre 2022 l’ann?e du cinquantainaire du football f?minin pour accompagner ces ?quipes qui dans le sillage de la premi?re rencontre de l’histoire du football f?minin ha?tien le 19 d?cembre 1971 ont ?t? fond?es comme les Amazones, les Tigresses, les Gladiatrices qui doivent c?l?brer leur demi-si?cle d’existence durant cette ann?e du cinquantenaire.

Canado-Sacr?-Coeur (3-2), Monique Andr? se rappelle : “C’?tait une rencontre ?prement disput?e et palpitante. On a marqu? le premier but mais Canado a ?galis? nous avons repris l’avantage mais elles ont encore ?galis? avant que Marie Antoine Gauthier ne marque le but de la victoire >>.

Les activit?s de la comm?moration du cinquantenaire ont ?t? lanc?es ce vendredi lors d’une conf?rence de presse donn?e au Mariott h?tel le 17 d?cembre, Elles se poursuivront avec une messe d’action de gr?ce dimanche et des activit?s en dehors du terrain vu que la situation g?n?rale du pays a contraint les membres du comit? de comm?moration du cinquantenaire ? ne pas organiser de comp?titions de comm?moration mais en diff?rant cette partie de la comm?moration ? mars 2022. Ancienne lat?rale et capitaine de la s?lection nationale de football f?minin, championne de la Cara?be apr?s le s?isme du 12 janvier et actuelle entraineur, Fiorda Charles en a profit? pour remercier ces illustres ain?es d’avoir os? d?fier le machisme pour se lancer dans l’aventure du football tout en ?voquant les ?ch?nces qui attendent la s?lection nationale de football f?minin qui doit disputer les ?liminatoireas de la Coupe du Monde de Football f?minin ainsi que les Jeux Olympiques de Paris de 2024.

Enock N?r?