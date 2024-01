La FIFA désigne Gally Amazan comme membre du Comité de Normalisation de la Fédération Haïtienne de Football

​

​

Gally Amazan nommée membre du Comité de Normalisation de la Fédération Haïtienne de Football par la Fédération Internationale de Football Amateur.

La Fédération Internationale de Football Amateur (FIFA) a nommé Gally Amazan membre du comité de Normalisation de la Fédération Haïtienne de Football. L’annonce a été faite par la FHF qui a dressé le portrait de madame Gally Amazan qui traîne derrière elle 28 ans d’expérience dans les domaines de la comptabilité, de la gestion, de la finance et de l’audit interne.

“La Fédération Haïtienne de Football (FHF) informe la famille du football de la nomination par la FIFA de Madame Gally Amazan,CPA en tant que membre du Comité de Normalisation, avec effet immédiat”, a annoncé la FHF soulignant que la dame cumule 28 ans d’expérience dans les domaines de la comptabilité, de la gestion, de la finance et de l’audit interne.

Plus loin dans cette note, la FHF a exprimé sa confiance envers Madame Amazan pour sa capacité à apporter une contribution significative à la normalisation et au développement continu du football en Haïti. “Nous sommes convaincus que son expérience diversifiée et son engagement inébranlable envers l’excellence renforceront la gouvernance de la FHF et contribueront à l’épanouissement du football haïtien’, peut-on lire dans cette note.

Pour la Fédération Haïtienne de Football, la présence de Gally Amazan au Comité de Normalisation apportera une expertise exceptionnelle ainsi qu’une vision stratégique inégalée au sein de l’institution.

Gally Amazan a un parcours académique très intéressant. Elle détient deux maîtrises, l’une en Management des Organisations sportives de l’Université Claude Bernard Lyon – France, et l’autre en Administration des affaires (MBA) de l’Université d’Ottawa, Canada. Madame Gally Amazan a aussi une licence en administration à l’Université d’État d’Haïti, avec une spécialisation en Sciences Comptables à l’INAGHEI, ainsi que quatre années de formation en Sciences économiques à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques.

Par ailleurs, elle a aussi un très beau parcours professionnel d’après les détails de la Fédération Haïtienne de Football. Gally Amazan exerce en tant qu’enseignante depuis 2004 à l’Université, coordonnatrice de deux programmes de maîtrise à l’Université Quisqueya, et animatrice de séances de formation et de séminaires sur mesure.

Parallèlement, elle est membre active de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (OCPAH) depuis 25 ans, elle a occupé des postes clés au sein de l’organisation, y compris une présidence au Conseil d’administration de 2008 à 2011.

Gally Amazan a joué un rôle majeur dans le sport haïtien. Elle était ancienne joueuse de Volley-ball de la sélection nationale et coach de volley-ball. “Elle a été Secrétaire Générale de la Fédération Haïtienne de Volley-ball, Présidente de la Ligue de Volley-ball de la Région Ouest, et a joué un rôle clé au sein du Comité Olympique Haïtien (COH) en tant que Conseillère, Secrétaire Générale Adjointe, Trésorière Adjointe et Trésorière”, a détaillé la note de la FHF.

