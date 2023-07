La FJKL dénonce le rappel des policiers en détachement avec deux juges engagés dans la lutte contre le grand banditisme aux Gonaïves

The content originally appeared on: juno7 – Haïti News

La Fondasyon Je Klere (FJKL) dénonce la décision des autorités policières des Gonaïves de rappeler les policiers en détachement avec deux juges d’instruction engagés dans la lutte contre le grand banditisme dans la cité de l’indépendance.

À travers un communiqué en date du 4 juillet 2023, la Fondasyon Je Klere (FJKL) dit apprendre la nouvelle du rappel sans avertissement et sans remplacement des policiers Wilson Simeon en détachement avec le Magistrat Louima Louidor, juge et juge d’instruction au Tribunal de Première Instance des Gonaïves et Baby Sénatus en détachement avec le Magistrat Willence Derival également juge et juge d’instruction au Tribunal de Première Instance des Gonaïves.

Les Magistrats LOUIMA et DERIVALE, selon ce communiqué, sont dans le collimateur du gang “Kokorat San Ras” pour leur engagement dans la lutte contre le grand banditisme dans le Haut Artibonite.

Aussi pour la FJKL, “l’ordre de transfèrement de manière cavalière de ces policiers attachés à la sécurité rapprochée des Magistrats en question est perçu comme une menace à l’indépendance de ces Magistrats et une mise en danger de leur vie dans l’exercice de leur fonction”.

La Fondasyon Je Klere (FJKL) condamne cette manière de faire des autorités policières et demande l’annulation de cet ordre de transfèrement des agents mis en détachement avec ces juges. “La protection de ceux chargés de combattre le grand banditisme est une obligation pour les pouvoirs publics et une exigence minimale de l’Etat de droit”, fait remarquer la FJKL.

