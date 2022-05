La Floride ouvre le bal du 18 mai

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Si Port-au-Prince ne peut plus se payer le luxe de c?l?brer le bicolore national, dans la diaspora, Miami est devenu la capitale de la c?l?bration du 18 mai. Cette ann?e encore la tradition sera maintenue.

D’autres villes comme Boston ou Chicago font de leur mieux. New York peut faire plus comme Paris ou Montr?al. D’ailleurs, elles n’ont qu’? suivre l’exemple de Miami.

La f?te du drapeau dans la grande agglom?ration de Miami est une vraie f?te. Des jours ? l’avance les v?hicules de nos compatriotes arborent le drapeau bleu et rouge. Les entreprises li?es aux Ha?tiens ont notre drapeau en vedette. Les Am?ricains d’origine ha?tienne qui occupent des fonctions ?lectives ont impos? au fil des ann?es la reconnaissance de la date. Tout le mois de mai est d’ailleurs r?serv? ? Ha?ti en Floride ? travers le <>.

<>, rappelle un article en Une de cette ?dition.

La grande f?te populaire autour du drapeau est cependant le Haitian Compas Festival, le plus ancien et le plus important regroupement d’Haitiens autour de la musique la plus populaire en Ha?ti – le compas – et du drapeau.

Si vous n’avez jamais vu une foule heureuse de plusieurs dizaines de milliers de personnes brandir le drapeau national, il faut prendre part ? une ?dition du Compas Festival.

Si vous n’avez jamais vu des centaines de personnes habill?es des couleurs et des armes du drapeau haitien repris dans tous les styles pour envelopper les formes les plus intimes, il vous faut prendre part ? une ?dition du Compas festival

Le week-end de mai quand se tient le Compas festival est un week-end de folie. Des soir?es dansantes sont pr?vues pour avant et apr?s le festival, qui se tiend pendant deux jours cette ann?e, les 14 et 15 mai, ? l’amphith??tre du parc r?gional de Miramar.

Cette ann?e c’est la 24e ?dition du Compas Festival apr?s deux ?ditions non c?l?br?es en grande pompe ? cause du Covid.

Nos couleurs nationales vont revivre ? Miami et dans toute la diaspora. Le 18 mai est la vraie f?te nationale ha?tienne pour tous ceux qui vivent dans la diaspora. Comme parler cr?ole, aimer <>, cadencer sur une musique compas ou discuter des heures de <>, c?l?brer le 18 mai marque une appartenance certaine ? un pays partag? et ? une histoire qu’on adore.

Miami le fait si bien que cela vaut le d?tour.