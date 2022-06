La foire <> regagne sa splendeur

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cette ann?e, la 28e ?dition de Livres en folie, qui s’est d?roul?e dans un cadre chaleureux, au Karibe Convention Center, le jeudi 16 juin 2022, est marqu?e, entre autres, par les retrouvailles entre les auteurs en signature et les amants du livre. Les fervents lecteurs ?taient priv?s de l’immense plaisir de rencontrer leurs auteurs pr?f?r?s en raison des mesures restrictives prises en vue de contenir la propagation de la pand?mie de Covid-19 dans le pays durant deux ann?es cons?cutives : 2020 et 2021. Les organisateurs de l’?v?nement ont, malgr? une situation pr?caire sur le plan de s?curit? cette ann?e, fait de leur mieux pour redonner ? cette foire de Livres en folie toute sa splendeur d’antan tout en consolidant les ventes en ligne qui deviennent d?sormais un acquis.

En foule, enfants, jeunes et adultes sont venus au Karibe pour se procurer les livres dont ils ont besoin avec la signature des ?crivains respectifs qui ?taient pr?sents Pierre-Raymond Dumas, Louis-Philippe Dalembert, les deux invit?s d’honneur : ?ric Jean Baptiste, Youri Latortue, Renan H?douville, Luis Bernard Henry, F?dia Stanilas, etc. Ellana Wooley, 8 ans, a illustr? Dolores la licorne, un album pour les tous petits, tandis que le po?te j?r?mien Maurice L?once, 101 ans, a sign? Po?mes de la Grand ‘Anse ont aussi marqu? la 28e ?dition de Livres en folie. C’est aussi le moment id?al pour s’entretenir avec les auteurs, les organisateurs, les sponsors et d’autres personnes. Encore une fois, un espace a ?t? am?nag? pour les enfants ? Salle Cattleya. C’est la Fondation Toya qui s’occupait des enfants en les mettant en contact avec les livres et pr?sidait aussi des s?ances de lecture.

Parmi les visiteurs pr?sents au Karibe Convention Center, se trouvait le s?nateur Patrice Dumont qui avait l’habitude de signer ? la foire Livres en folie. L’ancien chroniqueur sportif a fait le d?placement pour se faire le plaisir de procurer quelques livres. <>, a affirm? l’auteur de l’ouvrage titr? : <>.

<>, a expliqu? Frantz Duval, r?dacteur en chef du journal Le Nouvelliste, rappelant qu’en 2019 l’?v?nement a ?t? visit? par 25 000 personnes sur deux jours. <>, a poursuivi Frantz Duval.

Par ailleurs, le responsable de la salle de r?daction du quotidien Le Nouvelliste, Frantz Duval, a fait le point sur la disponibilit? des titres disponibles sur le site de l’?v?nement. <>, a indiqu? le r?dacteur en chef du quotidien. Il faut attendre la fin des ventes en ligne pour avoir un bilan sur le nombre de livres vendus pendant la 28e ?dition de Livres en folie. Les titres les plus vendus en ligne, le best-seller durant la journ?e du 16 juin seront aussi connus.



Outre les ?crivains et les visiteurs, les institutions et entreprises qui supportent l’?v?nement se faisaient remarquer aussi sous des installations dans la cour de l’h?tel.