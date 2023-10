La Fondation Barbancourt et le basketteur Bennedict Mathurin ont distribué des équipements sportifs à Damien

​

​

La Fondation Barbancourt et la famille du basketteur Bennedict Mathurin ont distribué des équipements sportifs à plusieurs jeunes de la communauté Barbancourt.

Lors d’une cérémonie organisée le 17 octobre dernier, la Fondation Barbancourt et la famille du basketteur Québécois d’origine haïtienne, Bennedict Mathurin, ont fait don d’équipements sportifs aux jeunes de la communauté Barbancourt venus de Damien, Blanchard et d’autres zones avoisinantes.

En voyage, la présidente de la Fondation Barbancourt, Delphine Gardère, a été remplacée par Grégory Morissette, Executive Manager de la fondation, qui avait fait le discours de circonstance pour remercier dans un premier temps toutes les personnes qui ont supporté les activités de la fondation. “Aujourd’hui est un grand jour pour la Fondation, car nous distribuons un don d’équipements qui vient d’une personne très spéciale : Bennedict Mathurin, qui est basketteur dans l’équipe INDIANA PACERS de la NBA aux États-Unis”, a déclaré monsieur Grégory Morissette.

L’executive manager de la fondation a aussi indiqué que le basketteur haïtiano-canadien a fait ce geste à la suite de son partenariat avec la marque Adidas. “A travers un récent partenariat qu’il a signé avec la marque ADIDAS, le premier geste de Bennedict Mathurin a été de contacter la Fondation Barbancourt pour soutenir nos initiatives sportives, notamment celles du BasketBall.”

Le responsable de la fondation a aussi souligné que le basketteur haïtiano-canadien est informé des activités réalisées par la fondation dans le domaine du basket-ball où elle a récemment renouvelé le partenariat avec la Fédération Haïtienne de Basket-ball sans oublier les bonnes performances de quelques basketteurs et basketteuses de la fondation. “Bennedict MATHURIN a immédiatement pensé à envoyer du matériel aux jeunes athlètes de la Fondation Barbancourt pour qu’ils puissent mieux s’entraîner et avoir plus confiance en leurs capacités”, a-t-il dit.

À la fin de son discours, Grégory Morissette a fait lecture d’un message du basketteur qui n’a pas été présent lors de la distribution. “Soutenir la communauté haïtienne est très important pour moi. Je suis heureux de travailler avec la Fondation Barbancourt et ADIDAS pour fournir ces équipements sportifs à la jeunesse haïtienne. Ce geste compte beaucoup pour moi, d’autant plus que c’est une journée qui célèbre la liberté. Ce n’est que le début. Je m’engage à continuer à travailler pour avoir un impact dans la vie des jeunes Haïtiens et de tous les autres Haïtiens où qu’ils soient dans le monde.”

Lors de cette distribution, les bénéficiaires ont reçu des maillots, des ballons, des shorts de basket.La Fondation Barbancourt est très impliquée dans le secteur social. L’objectif des responsables de la fondation est d’apporter leur soutien à la communauté, tout en permettant aux enfants et jeunes de s’épanouir à travers la pratique d’une discipline sportive. En ce sens, un centre hospitalier a été inauguré en décembre 2021 et un terrain d’entraînement de Basket d’environ 500m2 en janvier 2022.

A lire aussi :

La Force Louverturienne Réformiste plaide pour une entente nationale pour une solution à la crise