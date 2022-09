La Fondation Barbancourt s’engage ? supporter le basketball ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Du haut de ses 25 ans d’existence, la Fondation Barbancourt, en signant ce partenariat renouvelable chaque ann?e avec la F?d?ration Ha?tienne de Basket-ball au profit de la grande famille du sport num?ro deux du pays, s’implique de plus en plus dans le social. D?j? d?tentrice d’un terrain de basket, sis ? Damien (Plaine du Cul-de-Sac) et d’une ?cole de basket-ball comportant 150 athl?tes dont 40 filles, la Fondation Barbancourt entend apporter sa pierre dans la construction de l’?difice du basket-ball dans le pays.

S’exprimant ? propos de ce partenariat renouvelable avec la F?d?ration Ha?tienne de Basket-ball, la PDG de la Fondation Barbancourt, accompagn?e de Gr?gory Morissette de la Direction de la Fondation Barbancourt, croit savoir que la signature de ce protocole d’accord renforcera la capacit? des moniteurs et entra?neurs de l’?cole de basket-ball de sa Fondation et optimisera l’exp?rience des jeunes qui s’y trouvent. Elle en a profit? pour fixer l’objectif de l’entit? qu’elle dirige.

<>, a clairement fait savoir Mme Delphine Gard?re.

Pour sa part, le pr?sident de la F?d?ration Ha?tienne de Basket-ball, Joseph Henri Jean, assist? par le vice-pr?sident de la FHB, Alph P?lissier Ulysse, se dit fier de travailler en ?troite collaboration avec la Fondation Barbancourt, car dit-il, ce partenariat contribuera au d?veloppement du basket en Ha?ti.

<>, a-t-il dit avant de faire allusion ? l’importance de ce partenariat.

<>, a clairement fait savoir Joseph Henri Jean.

Dans le protocole d’accord sign? par les deux parties, il est clairement ?crit que la Fondation Barbancourt s’engage ? mettre ? disposition des techniciens de la FHB, le terrain, les mat?riels et les ?quipements n?cessaires au fonctionnement de l’?cole de basket-ball de la Fondation, affilier l’?cole de basket-ball de la Fondation ? la FHB et exiger que tous les moniteurs de l’?cole soient affili?s ? la FHB avant le 15 octobre 2022 (date limite). Assurer la promotion de ce partenariat ? travers les r?seaux sociaux et les autres canaux de communication, organiser conjointement avec la FHB toutes les activit?s relatives ? l’?cole de basket-ball de la Fondation Barbancourt.

Parall?lement, la FHB a pour obligation de mettre de fa?on permanente deux ou trois techniciens au profit de l’?cole. Ils auront pour responsabilit? de superviser et aider les moniteurs ? ?laborer un plan d’entra?nement, ?valuer les moniteurs, soumettre un rapport mensuel ? la Direction technique de la FHB. Ce rapport sera partag? ? la Fondation avec des recommandations. Organiser des s?ances de formations pour les moniteurs, arbitres et aspirants arbitres et moniteurs de la zone. Faire un inventaire des mat?riels et ?quipements utilis?s et soumettre ? la Fondation la liste des mat?riels et ?quipements adapt?s ? chaque cat?gorie. Organiser au moins deux fois l’an, des camps de formation pour les jeunes avec des entra?neurs am?ricains, membres du staff technique de la s?lection nationale. Inviter les meilleurs jeunes de l’?cole de basket-ball de la Fondation ? participer aux camps de d?tection de la FHB. Organiser des tournois de basket-ball 3×3 et 5×5 au profit des jeunes de l’?cole de basket-ball de la Fondation dans diff?rentes cat?gories. Inviter les ?quipes de jeunes de l’?cole ? participer aux autres tournois organis?s par la FHB. Faire l’acquisition de certains mat?riels et ?quipements au profit de l’?cole.

Assurer la promotion des activit?s de l’?cole ? travers les canaux de communication de la FHB. Les messages et graphisme seront fourmis par la Fondation Barbancourt suivant sa strat?gie de marketing et ses normes de communication. Fournir un rapport trimestriel des activit?s r?alis?es : objectifs et r?alisations et fournir un rapport final annuel des activit?s r?alis?es : objectifs et r?alisations.

Il est ? signaler que ni la Fondation Barbancourt ni la F?d?ration Ha?tienne de Basket-ball n’ont pas r?v?l? le montant du partenariat renouvelable chaque ann?e, sign? pour une dur?e de trois ans. Toujours est-il que les jeunes pratiquants du basket-ball ? travers le pays en g?n?ral, et en particulier ceux et celles de l’?cole de basket-ball de la Fondation Barbancourt, seront les grands b?n?ficiaires de ce partenariat qui a enchant? le coeur de la grande famille du basket-ball ha?tien.