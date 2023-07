La Fondation Barbancourt soutient 4 jeunes dans leurs études supérieures via son partenariat avec HELP

​

​

La Fondation Barbancourt soutient 4 jeunes dans leurs études supérieures via son partenariat avec le Haitian Education & Leadership Program.

La Fondation Barbancourt à travers son partenariat établi avec le Haitian Education & Leadership Program (HELP) va financer les études supérieures de quatre jeunes universitaires. L’institution dirigée par Madame Delphine Gardère s’est dit fière de renouveler son engagement à soutenir le secteur éducatif à travers HELP.

“Fière de @uHELPnet et de ces jeunes qui vont poursuivre leurs études supérieures à travers notre partenariat. Barbancourt compte actuellement dans ses cadres 4 personnes issues du programme HELP dont l’une est présentement en Master à l’Université Aix-en-Provence”, a écrit Delphine Gardère sur son compte Twitter.

La fondation Barbancourt créée en 1996 par Thierry Gardère œuvre dans les domaines de la santé, l’éducation, l’art et la culture.

Notons aussi que la mission de HELP est de construire à travers des bourses universitaires basées sur le mérite et le besoin, une communauté de jeunes professionnels et leaders qui contribueront activement à une société plus juste en Haïti. Depuis 1996, le HELP offre des bourses d’études aux jeunes étudiants méritants sur le plan académique qui sont confrontés à des difficultés économiques affectant leur capacité d’aborder leurs études universitaires.

En savoir plus:

Le MENFP publie sur son site la liste des lycées créés par l’Etat pour éviter toute confusion