La Fondation de l’orchestre Tropicana d’Haïti et l’UNIQ ont lancé un colloque sur la musique populaire en Haïti

La Fondation de l’orchestre Tropicana d’Haïti et l’Université Quisqueya ont lancé un colloque sur la musique populaire en Haïti en prélude au 60e anniversaire du groupe musical Tropicana d’Haïti.

Un colloque de trois jours a été lancé le mardi 8 août 2023, à l’université Quisqueya (UNIQ) autour du thème: « Réjouissance, aliénation, résistance, construction et reconstruction nationales ». Le ministre de l’Éducation nationale, Nesmy Manigat, a participé à la cérémonie de lancement de cette activité organisée à l’intention de plusieurs professionnels de différents domaines liés surtout à l’éducation, la science et la culture afin qu’ils puissent échanger et partager leur vision quant au rôle que la musique peut jouer dans le développement du pays.

“Comme ministre de l’Éducation nationale, j’apprécie énormément que l’Université Quisqueya joue, en plus de sa contribution éducative dans la communauté, un rôle dans l’organisation de ce colloque portant sur la musique populaire en Haïti”, a déclaré le titulaire du MENFP.

Nesmy Manigat a participé à ce colloque comme ministre de l’Éducation et représentant du ministre de la culture, Emmelie Prophète Milcé. Il a salué l’initiative qui coïncide avec le 60e anniversaire du groupe musical.

Nesmy Manigat, a fait savoir qu’un Protocole d’accord signé, le 20 janvier 2016, entre les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture s’inscrit dans cette vision de promotion de l’éducation esthétique et artistique, avec le support de l’Ecole nationale des arts (ENARTS). “La musique populaire quel que soit le genre utilisé en Haïti, participe au développement du récit national. Il n’y a pas que les historiens, il y a aussi les musiciens qui permettent d’acter ce récit national”, a-t-il dit.

Par ailleurs, le professeur Jacky Lumarque, recteur de l’université Quisqueya, a mis l’accent sur l’importance de la musique dans la construction d’une société. “Faire tomber les tyrans et abattre la forteresse des barbares ; la musique en est bien capable. Et, c’est ce qui explique ma présence à cette activité”, a-t-il déclaré.

Après les interventions du ministre Nesmy Manigat et du professeur Jacky Lumarque, l’assistance avait suivi deux exposés sur la musique présentés respectivement par Edric Richard Richemond, doctorant en Sciences humaines et sociales, et Augustin Antoine, coordonnateur général du Centre d’éducation et d’interventions sociales (CEIS), et président du Conseil de gestion de la Fondation de l’Orchestre Tropicana d’Haïti.

Pendant cette cérémonie, une plaque d’honneur a été remise à Antoine Augustin, au nom de l’Orchestre Tropicana d’Haïti, par le Protecteur du citoyen et de la citoyenne, Me Renan Hédouville.

Ce colloque va se poursuivre au Cap-Haïtien les 11 et 12 août prochain. L’orchestre Tropicana d’Haïti fêtera ses 60 ans le 15 août.

Rappelons que cette cérémonie est une initiative de la Fondation de l’orchestre Tropicana d’Haïti et l’université Quisqueya dans le cadre de la célébration des 60 ans de l’orchestre Tropicana surnommé la fusée d’or internationale.

