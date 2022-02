La Fondation Devoir de m?moire-Ha?ti distingu?e en Argentine

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le 9 d?cembre 2021, la veille de la journ?e internationale des droits de l’homme, la pr?sidente de la Fondation Devoir de m?moire-Ha?ti, Marie-Marguerite B. Cl?ri?, et M. Carlos Juarez Ramirez, au nom de l’organisation Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) du Guat?mala ont re?u du chancelier de la R?publique d’Argentine, Son Excellence M. Santiago Cafiero, le Prix international des droits de l’homme Emilio Ferm?n Mignone.

La Fondation ha?tienne est la laur?ate de l’ann?e 2020 et le groupe du Guat?mala, le gagnant de l’?dition 2021. La chancellerie de la R?publique d’Argentine a rapport? l’?v?nement dans sa note de presse du jour : <>

A cet ?gard, le chef de la diplomatie argentine a assur? : <>

<>, a d?clar? Cafiero en pr?sence du secr?taire aux droits de l’homme, Horacio Pietragalla Corti ; la pr?sidente des Grand-m?res de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la pr?sidente de Parents disparus et d?tenus pour des raisons politiques, Lita Boitano ; la directrice g?n?rale du Centre d’?tudes juridiques et sociales (CELS), Paula Litvachky ; la fille d’Emilio Mignone, Isabel ; le repr?sentant sp?cial pour les droits de l’homme dans la sph?re internationale, Remo Carlotto ; le secr?taire ex?cutif de la CoNaDi, Manuel Goncalves Granada, et la directrice du Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal … >>

Marie-Marguerite B. Cl?ri? a par la suite salu? et chaudement remerci? la R?publique d’Argentine en la personne de son ministre des Affaires ?trang?res, du Commerce international et des Cultes et celle du secr?taire aux droits de l’homme ainsi que la Famille d’Emilio Fermin Mignone. Son message : <>

Distingu?s invit?s

Avec fiert? et grande ?motion, je re?ois aujourd’hui, ici, en Argentine, aux noms de la Fondation Devoir de M?moire-Ha?ti, et du R?seau latino-am?ricain et cara?b?en dont mon pays fait partie, le prix Emilio Fermin Mignone des droits humains. La grande famille de la Coalition internationale des sites de conscience a accueilli la Fondation ha?tienne, l’a encourag?e, guid?e. Elle est l’initiatrice de ce grand moment que nous partageons pr?sentement.

… Le vaste Oiseau, tout plein d’une morne indolence, regarde l’Am?rique et l’espace en silence…

<>, Charles-Marie Leconte de Lisle, 1858.

Plus d’un si?cle plus tard, cet oiseau de proie donne son nom et son immense cruaut? ? une vaste op?ration de terrorisme d’Etat. Sont cibl?s les nationalistes, les r?sistants ou de simples citoyennes et citoyens de nos pays d’Am?rique du Sud, d’Am?rique centrale et des Cara?bes. Les dictatures instruites au combat contre le communisme, d?tiennent le droit de vie et de mort impos? de main de fer sur leurs populations respectives. Nos pays ont ainsi connu le pire; ils luttent encore pour que chaque ?tre humain soit respect? et ses droits prot?g?s. Plus aucun condor survolant nos cieux, un nouvel air de concorde et de respect mutuel doit insuffler les relations entre les nations, entre les hommes.

Trente-cinq ans apr?s la chute de la dictature, Ha?ti reste encore le pays de la m?moire endormie. La nation n’arrive toujours pas ? regarder en face son pass? tragique et toujours douloureux. La Fondation Devoir de m?moire-Ha?ti travaille d’arrache-pied pour que le pays prenne connaissance des faits et des gens qui ont endeuill? les familles, qu’il s’approprie sans parti pris son pass?, rejette ces pratiques d?gradantes et qu’enfin la nation se r?concilie avec elle-m?me.

Le prix Emilio Fermin Mignone offre ? la Fondation une reconnaissance au-del? de nos fronti?res. Chaque Ha?tienne, chaque Ha?tien y verra que la trag?die de la dictature ne se circonscrivait pas ? l’int?rieur de ses limites territoriales. D’autres pays, d’autres ?tres humains l’ont endur?e comme nous. Avec nos camarades et partenaires du Sud, nous la rejetons. Battons-nous encore et toujours pour que plus jamais nos peuples ne subissent de telles douleurs, de telles humiliations.

En recevant cette distinction, je pense particuli?rement ? ce militaire, cet ing?nieur… simplement ce p?re, le mien. Ses soucis premiers, comme ceux de milliers d’autres Ha?tiennes et Ha?tiens ont toujours ?t? le bien-?tre et la s?curit? de leur famille. Je m’imagine son d?sarroi quand les sbires de la mort l’ont emport?. Aurais-je pu le prot?ger ce jour-l? ? Du fond de mon coeur me parvient la douleur d’Emilio Fermin Mignone. Il a vu partir M?nica Maria Candelaria enlev?e par des commandos militaires, sachant que son pays disposait d’un syst?me judiciaire digne de ce nom. Sa fille a disparu pour toujours comme des milliers de citoyennes et citoyens d’Argentine, du Chili, du Guatemala, du Paraguay, d’Ha?ti et cetera… Ce drame familial ne l’a pas entrain? vers l’aigreur gratuite du sentiment de vengeance, mais a renforc? plut?t sa d?termination de toujours servir son pays et le respect des droits inali?nables de la personne humaine. C’est ce mod?le de vie qu’aujourd’hui la R?publique d’Argentine et la famille d’Emilio Fermin Mignone offrent ? la Fondation Devoir de m?moire-Ha?ti. En les remerciant chaudement de rapprocher nos deux pays et organisations, je m’engage, au titre de ma reconnaissance, ? continuer le combat pour que Ha?ti comme les gouvernements ? l’?chelle mondiale garantissent la dignit?, l’autod?termination des peuples et le strict respect des droits de l’homme ? l’exemple d’Emilio Fermin Mignone. Marie-Marguerite B. Cl?ri? Buenos-Aires, le 9 d?cembre 2021. >>

La c?r?monie de remise du Prix international des droits de l’homme Emilio Fermin Mignone rev?t cette ann?e une importance particuli?re puisqu’elle intervient seulement trois jours apr?s la nomination de la R?publique d’Argentine ? la pr?sidence du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour la premi?re fois de son histoire. Le secr?taire aux droits de l’homme, M. Horacio Pietragralla Corti, a d?clar? que <>. Pour sa part, le chancelier Santiago Cafiero affirme : <>

<>.

Forte du leadership de la R?publique d’Argentine, la pr?sidence de l’ann?e 2022 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU devrait se renforcer par cet ajout significatif en termes de cr?dibilit?, d’?quit? et de savoir-faire. Ha?ti, membre fondateur de l’Organisation des Nations unies, ne peut s’enorgueillir ces derni?res ann?es de la politique et des choix faits en son nom par des repr?sentants du secr?taire g?n?ral. Il faut ?galement souligner qu’? la suite du rapport du 13 mars 2017 soumis au pr?sident Jovenel Mo?se par l’expert ind?pendant de l’ONU, M. Gustavo Gall?n, sur la situation des droits de l’homme, le gouvernement ha?tien a retir? son agr?ment ? la reconduction de la mission de Gall?n.

Le b?t semble blesser des deux c?t?s. Il revient ? la R?publique d’Ha?ti de mettre en oeuvre puis d’imposer aux pays et organisations <> sa politique souveraine au profit de ses citoyens.

L’Ha?tien doit aspirer et jouir dignement, en parfaite ?quit?, de ses droits ? la v?rit?, la justice, la solidarit?.

La nomination de la R?publique d’Argentine ? la pr?sidence du Conseil des droits de l’homme laisse augurer une ?re nouvelle de collaboration loyale et respectueuse de la m?moire, du combat d’Ha?ti contre la dictature et le terrorisme d’?tat. Ces luttes r?centes ont d?vast? l’Am?rique latine et les Cara?bes. Ha?ti, sur ses nouveaux champs de bataille, peut compter sur des amis, tels Giuseppe Calandruccio et Claude Yao Buwaka, qui ont r?cemment oeuvr? ? la section des droits de l’homme de la MINUJUSTH, de l’expert ind?pendant Gustavo Gall?n de l’ONU, de l’ancien responsable du bureau de l’OEA en Ha?ti, Ricardo Seitenfus, et tant d’autres vrais camarades.

Pour sa part, Rodolfo Mattarollo, ex-ambassadeur de l’Union des pays sud-am?ricains (UNASUR), s’impose par sa rectitude, sa passion pour la justice, son engagement envers les droits inali?nables de la personne humaine. Sa derni?re mission hors de son pays natal, huit ann?es pass?es en Ha?ti, devrait inspirer tous les patriotes dans leur oeuvre de construction de la d?mocratie, de la recherche de la paix, de la d?termination de vivre-ensemble r?solument dans le respect des droits humains, pour le pays, pour les anc?tres. Sa fid?lit? ? ces id?aux, ? ses principes et ? ses amis a transcend? l’espace de sa vie. Les cendres de Rodolfo Mattarollo, ? sa demande expresse, ont rejoint les corps de ses camarades pr?cipit?s par les sbires de la dictature et enrichissent pour toujours les eaux du Rio de la Plata au sud de l’Argentine. Son nom se retrouve ? c?t? de celui d’Emilio Ferm?n Mignone, figure embl?matique de la lutte pour les droits de l’homme reconnue par son pays et le monde entier. Les deux ont sign? <>, conjointement avec Julio Cort?zar et Augusto Conte.

Fortifi?e par le prix international des droits de l’homme Emilio Ferm?n Mignone de la R?publique d’Argentine, la Fondation Devoir de m?moire-Ha?ti souhaite pouvoir un jour estimer, comme le titre du livre de Rodolfo Matarollo, que…<> !

La Fondation Devoir de m?moire – Ha?ti