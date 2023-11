La Fondation Zanmi Timoun exprime sa préoccupation face à la déportation des enfants en République dominicaine

​

​

La Fondation Zanmi Timoun exprime sa vive préoccupation face à l’augmentation des cas de déportation des enfants haïtiens en République dominicaine.

Face à l’augmentation des cas de déportation des enfants haïtiens en République Dominicaine, dans une note presse, la Fondation “Zanmi Timoun“ exprime sa préoccupation et invite le gouvernement haïtien d’agir en toute urgence.

Dans cette note, a Fondation Zanmi Timoun dit avoir reçu dans son centre de transit à Belladère, du 1er au 27 octobre 2023, un total de 89 enfants (77 garçon et 12 filles) non accompagnés, des chiffres qui dépassent largement ceux du mois dernier qui étaient 58 enfants, 47 garçons et 11 filles.

Pour la Fondation Zanmi Timoun, ces vagues de déportation traduisent le durcissement de la politique migratoire du gouvernement dominicain envers Haïti depuis le démarrage de la construction du Canal sur la rivière Massacre à Ouanaminthe. “Ce comportement exprime également le non-respect du gouvernement dominicain actuel des accords et traités internationaux signés par son pays, plus précisément, la convention internationale des droits de l’Enfant de 1989 et le protocole d’accord sur les mécanismes de rapatriement signés entre les deux gouvernements en 1999” poursuit la note.

Toujours selon la note, la Fondation Zanmi Timoun souligne que les articles 9 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant stipulent que les États signataires ont pour obligation de veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré et malheureusement, cette pratique est monnaie courante dans la majorité des cas de déportations des enfants effectuées par la République Dominicaine.

Face à cette situation, la Fondation Zanmi Timoun invite les acteurs concernés à se prononcer tout en invitant les autorités haïtiennes à demander aux autorités dominicaines de sursoir à cette vague de déportation qui se fait dans l’irrespect total des conventions internationales relatives aux droits humains.

À lire aussi :

Votez Melchie Dumornay, nommée pour le titre de joueuse du mois d’octobre en D1 Arkema