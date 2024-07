La France renouvelle son soutien à Haïti lors de la célébration de la fête nationale française

​

À l’occasion de la célébration de la fête nationale française, la France renouvelle son soutien à Haïti.

Le dimanche 14 juillet 2024, l’Ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Mauries, a organisé une réception dans les jardins de la Résidence de France à Port-au-Prince, à l’occasion de la célébration de la fête nationale française, en présence des membres du Conseil Présidentiel de Transition, Smith Augustin, Leslie Voltaire, ,Frinel Joseph,Laurent Saint Cyr, du PM Garry Conille, de plusieurs ministres du gouvernement, des membres du Corps diplomatique, des membres de la classe politique haïtienne dont Claude Joseph, Marjory Michel, Jean Charles Moïse, Michel André, Maryse Narcisse et des représentants du monde économique, universitaire , des arts et des lettres.

Lors de cette cérémonie le diplomate français, Fabrice Mauries, est revenu sur le soutien et la solidarité de la France envers Haïti ces trois dernières années, malgré les crises et les risques, le renforcement de la coopération France-Haiti en matière de sécurité publique, le soutien de la France au déploiement d’une mission de soutien à la sécurité afin d’aider la Police Nationale d’Haïti.

Plus loin, il a souligné que l’aide humanitaire française à Haïti a également été multipliée par 6 durant cette même période, et le soutien à des élections libres et crédibles reste l’axe fondamental de la position de France en Haïti.

Prenant la parole au nom du gouvernement haïtien, la ministre des affaires étrangères et des cultes, Dominique Dupuy a souligné que la Révolution française est universelle car ses idéaux et le réflexe de liberté qu’elle porte sont inhérents à tous les êtres humains. Pour preuve, ces aspirations se sont extra territorialisées et ont imprégné l’esprit des femmes et des hommes esclavisés de la colonie de Saint-Domingue.

“Toussaint Louverture, maître des carrefours, pionnier et leader d’hommes d’excellence, a su saisir la portée universelle et humanisante de cette pensée révolutionnaire, par l’entremise du philosophe français des Lumières, l’Abbé Reynal, et s’en est servi pour motiver les asservis, constituer une armée avec d’intrépides combattants comme Jean-Jacques Dessalines et Sanite Bélair, et semer les germes de la Révolution haïtienne, révolution anticoloniale et anti esclavagiste dès 1791. Ensemble, nos deux révolutions sœurs ont changé le visage du monde.” a-t-elle déclaré en précisant qu’il est de notre devoir, comme dignes filles et fils de ces grands révolutionnaires, de France et d’Haïti, de continuer à œuvrer, inlassablement et ensemble, afin d’obtenir, partout et pour toutes et tous, le plus grand bien et le bonheur.

En ce qui concerne la détermination de la France a apporté son soutien à la Police Nationale d’Haïti pour faire face aux défis sécuritaires du pays, Dominique Dupuy, au nom du peuple haïtien remercie la République française pour cette significative contribution.

