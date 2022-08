La f?te de l’?t? pour les 30 ans de T-Vice

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

12 albums studio en 30 ans. T-Vice peut se targuer d’?tre parmi les groupes les plus prolifiques de la musique ha?tienne avec un ratio d’1 album tous les 2 ans et demi. De <> en 1996, au tout dernier n?, <> (2021), la bande aux fr?res Martino a un r?pertoire bien garni.

Mais ce n’est s?rement pas le seul point marquant de leur histoire. <>, affirme Roberto Martino au cours d’une entrevue accord?e ? Ticket. Le carnaval, boost? par la comp?tition avec Sweet Micky, dans un premier temps, puis avec Djakout Mizik et #1 dans un second temps, c’est un rchemin que conna?t tr?s bien l’auto proclam? <>. De l’ind?tr?nable <> ? la derni?re grande domination aux Cayes avec <> (2012), pa gen kanaval san Vice la.

Les fr?res Martino ?taient tr?s jeunes quand ils ont d?cid? de mettre sur pied T-Vice en ao?t 1992. Reynaldo avait 13 ans et Roberto, 3 ans de plus, soit 16 ans. M?me h?sitante, leur m?re Jessie devint leur manager. Pour assurer la p?rennit? de l’h?ritage construit par le p?re de famille, Robert Martino, avec Top Vice notamment, il fallait ?tre soud?s, m?re et fils. Pour toucher le coeur du public, ils ont d? ?tre patients. Le premier opus <> en 1994 n’a pas fait mouche. Mais les chefs de file ont su trouver la formule qui allait faire d’eux l’un des groupes les plus populaires d’Ha?ti de la deuxi?me moiti? des ann?es 90 et des ann?es 2000. <> en 1998, confirme la r?ussite connue 4 ans plus t?t avec <>.

Un bilan en 30 ans dont le lead vocal est fier. <>, lance Roberto Martino. <>, souligne-t-il.

Les meilleures ann?es du groupe sur la sc?ne musicale, Roberto Martino les situent entre 1996 et 2003. Mais entre la perc?e de Carimi, Nu-Look ou encore Djakout Mizik, T-Vice s’est un peu effac? de la sc?ne musucale. Entre 2006 et 2010, T-Vice a repris la main, affirme Roberto Martino. <>, poursuit il.

<>. <>. <>. Des meringues carnavalesques comme <>, <>, <>, entre autres. Ce sont les titres mis en avant par Roberto Martino pour parler de ses plus grands succ?s avec T-Vice. Cependant, le chanteur et guitariste nourrit quelques remords. Des succ?s attendus qui ne sont pas venus. <>, soutient Roberto Martino.

<>

Pour f?ter ses 30 ans, T-Vice sera en Ha?ti ce week-end. Avec Ka?, l’une des formations musicales les plus en vogue de nos jours, selon Roberto Martino, pour les accompagner sur sc?ne, les trentenaires offrent une soir?e d’anniversaire en blanc au NH El Rancho. <>, nous dit le lead vocal de T-Vice. <>, insiste Roberto Martino.