La Gastronomie haïtienne rayonne au Canada avec “Tonmtonm Takeova” de Darlyne Delice

Tonmtonm Takeova : Darlyne Delice célèbre la cuisine haïtienne au Canada.

Samedi 13 juillet, au Canada, s’est tenue une activité gastronomique exceptionnelle intitulée “Tonmtonm Takeova”, organisée par Fusion of Cultures. Cet événement a mis en lumière la riche cuisine haïtienne.

Darlyne Delice, âgée de 38 ans, est l’initiatrice de cette activité et la PDG de Tonmtonm Takeova et Dada’scuisine. Lors d’une entrevue accordée à Juno7, elle a déclaré : “J’ai choisi d’organiser ce festival pour faire la promotion de la cuisine haïtienne et permettre à plus de gens de connaître le plat Tonmtonm au niveau international”.

“Tonmtonm Takeova” a déjà eu lieu dans neuf États aux États-Unis et deux fois au Canada. Delice a annoncé que l’événement culinaire reviendra au Canada le 25 août prochain pour la fête de Saint-Louis.

Elle encourage les compatriotes haïtiens à promouvoir leur cuisine et à participer à des activités de ce genre. “Cela va permettre d’aller plus loin avec notre culture parce que nous avons tendance à vendre les choses négatives d’Haïti”, a-t-elle souligné.

James Pierre a animé l’événement en tant que maître de cérémonie, tandis que plusieurs DJ, dont DJ One, DJ Fox et Ohsogood, ont assuré l’ambiance musicale.

Fusion of Cultures, par cette initiative, a offert une plateforme précieuse pour célébrer et partager les délices de la cuisine haïtienne avec un public international.

