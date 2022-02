La gestion des risques et des desastres bientot dans le curriculum educatif haitien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Avec les nombreux dommages causes par le seisme du 14 aout dans le parc scolaire dans le grand Sud, le MENFP, de concert avec ses partenaires, accelere avec la mise en oeuvre d’une strategie visant a integrer la gestion des risques et des desastres dans le curriculum de l’ecole haitienne. L’ingenieur-geologue Claude Prepetit a axe son intervention sur les principales menaces auxquelles le pays est expose. L’experience de la Republique dominicaine en matiere d’integration de la gestion des risques et des desastres dans l’education a ete presentee aux participants pour montrer la necessite d’integrer ce concept dans notre curriculum educatif.

Pour le titulaire du MENFP, Nesmy Manigat, cet atelier se veut de mobiliser toute la communaute educative, les acteurs sociaux et les collectivites territoriales autour de la necessite de sensibiliser et de former eleves, etudiants, enseignants, personnels administratifs du secteur de l’education aux risques de catastrophes et les comportements responsables a adopter afin de diminuer leur impact.

Selon le ministre Manigat, le plan sectoriel de reduction de la vulnerabilite aux desastres dans le secteur educatif nous offre deja des orientations claires susceptibles de rendre moins expose et moins vulnerable le pays. Il met l’accent sur la relance de la Commission nationale scientifique de reforme curriculaire qui, souligne-t-il, participe egalement de cette vision systemique pour le renouveau de l’ecole haitienne.

Tout en avancant que les risques en milieu scolaire sont tres eleves, Jerry Chandler, directeur general de la Protection civile, regrette que les facteurs de vulnerabilite et les principes de base en matiere de prevention ne soient pas maitrises par la communaute educative.

<>, poursuit M. Chandler, soulignant les consequences desastreuses lourdes de cet etat de fait suite au seisme du 12 janvier 2010 dans lequel environ 38 000 eleves et 1 300 professeurs ont perdu leur vie.

Jerry Chandler se dit pret a apporter toute sa collaboration dans l’aboutissement de ce processus. Il dit esperer que cet atelier va s’inscrire dans la bonne continuite des actions deja entreprises suivant une dynamique de renforcement, de correction, d’adaptation et de la mise en oeuvre d’une strategie efficace et efficiente.

Pour sa part, le representant de l’UNICEF, Bruno Maes, dit saluer cette initiative du ministere de prendre en compte la composante gestion des risques et des desastres dans le curriculum de tous les ordres d’enseignement.

<>, avance-t-il, souhaitant vivement que cet atelier soit un pas de plus dans la reflexion autour d’une strategie nationale pour contribuer a la realisation des objectifs du cadre de Sendai.