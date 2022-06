La grande foule de Livres en folie au Karibe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La grande messe

La grande salle qui accueille les 108 auteurs en signature, dont les deux invit?s d’honneur, Louis Philippe Dalembert et Pierre-Raymond Dumas, est remplie ? craquer. Les titres r?sonnent au Karibe. 1 200 titres disponibles ? cette foire, initiative de Le Nouvelliste et de la Unibank.

Les deux auteurs ? l’honneur, confortablement install?s, sur une estrade, dans leur fauteuil de cuir blanc, large et profond, sont les stars du moment. Pierre-Raymond Dumas est entour? de jeunes. Ces derniers, arm?s de leur portable, cristallisent l’instant. Appareils de photo, tablettes, smartphones capturent les vedettes. On signe ? tour de bras. Les co-invit?s n’ont pas une seule minute ? eux.

Dalembert, ce chasseur de prix, est comme un poisson dans l’eau. Lakay se lakay ! Rien ne vaut d’?tre honor? par les siens. Le prix de la langue fran?aise 2019 pour <>, revient de l’Europe. Rappelons au passage, pendant que la Covid-19 battait son plein, il ?tait invit? par Le Nouvelliste, initiateur de cet ?v?nement culturel. Mais cette ?dition a eu lieu seulement en ligne. Le pensionnaire de la Villa M?dicis ?tait heureux de retrouver ses fans. Comme Dumas, il ?tait couvert de jeunes sollicitant une photo, un autographe ou une embrassade.

Dumas, le prolifique, ?tait heureux de signer ses ouvrages. Sur sa table, les livres s’ouvraient pour une onction de l’?crivain-journaliste : Best of Anthony Phelps ; Syto Cav? ou l’?me soeur, Yanick Lahens De l’occupation am?ricaine au parti des D?munis ; Kettly Mars et ses Bredjenn; Lyonel Trouillot, Et si la vie ?tait une oeuvre ; Margaret Papillon, La douce et marginale et bien d’autres livres.

108 auteurs en signature

Dans cette salle bond?e, tenez-vous bien, 108 auteurs en signature ! 50% de r?duction sur les livres. Une aubaine! Un lecteur ne sait o? donner de la t?te tant l’offre est abondante. On retrouve dans ce paysage un Maurice L?once centenaire venu de J?r?mie qui signe <> et la petite Ellana Wooley, huit ans, illustratrice, qui signe aupr?s de Dominique Cl?ri?, <>, un album d?di? aux tout petits, paru aux ?ditiions Z?m?s.

On rencontre tout un univers de cr?ateurs dans cet espace o? chaque auteur est en soi un monde ? d?couvrir : Laguerre Alex, Dischler Marcelin, Daniel Supplice, Evens W?che, Ange Bellie Andou, Andr? Fouad, Coutechev?ve L. Aupont, Jean-Claude Carr?, Marc Exavier, Maguy Durc?, Renand H?douville, Stacy L. Jean, Widly Jean, Carline Joseph Duval, Dominique Cl?ri?, Oriol Charles, Marc-Arthur Saint-Fleur, Mardoch? Placide. Toute une arm?e de journalistes tendent leur micro ? ces auteurs en signature. Chacun a une histoire ? raconter ? Livres en Folie. Un vrai recueil de souvenirs ? livres ouverts.

Les auteurs de cette grand-messe du livre viennent de tous les horizons, de purs litt?rateurs comme Louis Philippe Dalembert, Yves Chemla, Emmelie Proph?te ; des acad?miciens tels G?rald Guy M?nard, Jocelyne Trouillot, Pauris Jean-Baptiste, des journalistes Marc Exavier, Jo?l Lorquet, des laur?ats du Prix Deschamps, ?vains W?che, Ronald C. Paul, Luis Bernard Henry, F?dia Stanislas ; un couple de danseurs, Cliford et Ga?lle Jasmin; des professeurs d’universit?, Mirlande Manigat, H?rold Toussaint, L?on Saint-Louis; des politiciens, Youry Latortue, Emmanuel M?nard, ?ric Jean-Baptiste, D?us Deronneth, d’anciens pr?sidents et de ministres, Prosper Avril, Pierre Josu? Ag?nor Cadet, Pradel Henriquez, pour ne citer que ceux-l?.

Depuis l’ouverture de cet ?v?nement dans les hauteurs de Juv?nat jusqu’? la fin de la journ?e, l’espace ne d?semplit pas. Une autre mani?re d’illustrer que les amants du livre, apr?s ce sevrage au temps de la Covid, avaient besoin de renouer avec le pr?sentiel. Rien ne vaut la pr?sence des auteurs, les retrouvailles, le contact du mat?riel-livre et la bonne ambiance, le jour de la F?te-Dieu.

? quelques m?tres, dans une salle plus modeste, une colonie d’enfants s’amuse avec les monitrices de la Fondation Toya. On chante, on fait la ronde, on joue aux ?checs ou aux scrabbles. Tout un univers ? port?e des enfants pour le plaisir d’apprendre en jouant.

Pages d’histoire ? Livres en Folie

Dans cette m?me salle est expos?e une galerie d’ic?nes f?minines : Claire-Heureuse, Catherine Flon, Sanite-B?laire, C?cile Fatiman, Victoria Montou, D?d?e Bazile, dit D?fil?e la folle qui a ramass? les restes de Dessalines apr?s son assassinat au Pont Rouge… On vient en spectateur pour remonter le pass?. On prend son temps pour parcourir ces grandes figures historiques qui occupent si peu de place dans nos pages d’histoire.

On soulignera aussi dans cet espace, la pr?sence marquante du grand poster de Jacques Stephen Alexis, l’immortel. Le 22 avril 2022 a ramen? le centi?me anniversaire de naissance de l’auteur de <>. Ce m?decin-neurologue, journaliste-?crivain, homme politique dont l’id?ologie marxiste-l?niniste cavale dans les veines, continue de nourrir l’imaginaire d’une jeunesse ha?tienne aux abois, traqu?e de toutes parts par les vieux d?mons l?ch?s sur un pays qui s’abime.

En plein air, l’ambiance est ? la f?te. La musique emplit l’espace. Les gens se restaurent en famille ou entre amis. Sous des arbres, sur une table, des t?tes se penchent sur la liste d’auteurs en signature. Les doigts parcourent les noms, les titres. Voil?, on choisit son auteur pr?f?r?. Certains remplissent leur panier, d’autres plus modestement restent ? un ou deux titres.

On assiste aussi sur cette vaste cour de l’h?tel, ? la manifestation des passions livresques. Dans un coin, en retrait, une t?te surplombe un livre. Voyage immobile au pays de la litt?rature.

Aux abords du Karibe, les gens vont et viennent. Lecteurs, op?rateurs culturels, curieux sont en mouvement. Un vrai ballet orchestr? autour du livre.

Les parkings du Karibe sont satur?s de v?hicules. Malgr? les conditions socio?conomiques d?plorables, l’ins?curit? galopante qui affecte tous les compartiments de la soci?t?, la grande soif du livre est rest?e inextinguible.