Une ordonnance conservatoire de la Haute Cour empêche le gouvernement Kenyan de déployer des policiers en Haïti jusqu’au 24 octobre 2023.

Selon le journal Kenyans.co.ke, ce lundi 9 octobre 2023, Chacha Mwita, juge à la Haute Cour a émis une ordonnance conservatoire empêchant le Ministère de l’intérieur d’approuver le déploiement de 1000 policiers en Haïti par le gouvernement Kenyan dans le cadre de l’envoi d’une force multinationale visant à rétablir la paix dans cette île troublée des Caraïbes (Haïti).

“Le tribunal était convaincu que les questions soulevées par les requérants dans leur plainte étaient des questions d’importance nationale qui nécessitaient un examen urgent” a fait savoir le Juge Chacha Mwita dans son ordonnance.

Toujours selon le document judiciaire, les requérants ont trois jours après la signification pour déposer et signifier un affidavit supplémentaire, le cas échéant, ainsi que les observations écrites à la requête, ne dépassant pas 10 pages. Une fois signifiées, les défendeurs auront également 3 jours pour déposer et signifier des observations écrites à la requête ne dépassant 10 pages.

Une pétition a été déposée le 6 octobre dernier en vue de contester la légalité de cette décision visant à envoyer des policiers em Haïti. Une pétition qui a été déposée par Third Way Alliance et Miruru Waweru, dans laquelle les deux parties ont poursuivi le secrétaire du Cabinet de l’Intérieur Kithure Kindiki, le président de l’Assemblée nationale Moses Wetang’ula et quatre autres personnes.

