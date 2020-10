La célébration de la Journée internationale de la langue et de la culture créoles embrase de plus en plus les cœurs. Institutions publiques et privées, associations culturelles ont contribué au rehaussement de cette célébration. L’Akademi kreyòl ayisyen (AKA) dont la mission est de réguler le créole haïtien a célébré en fanfare, à l’auditorium de la mairie de Delmas, cette journée dédiée à la langue et la culture créoles. Plusieurs personnalités importantes, dont le Premier…