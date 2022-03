La Journee internationale des femmes celebree en Haiti en appel a l’egalite des sexes pour un avenir durable

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La contribution des femmes et des filles a la construction d’un avenir plus durable et egalitaire pour toutes les Haitiennes et tous les Haitiens est magnifiee par les Nations unies et le gouvernement d’Haiti, a l’occasion de la Journee internationale des femmes, celebree chaque annee le 8 mars, selon un communique rendu public le 7 mars 2022.

Le theme de la Journee internationale des femmes 2022, intitule, <> reconnait le role de premier plan que jouent les femmes et les filles dans la construction d’un monde plus egalitaire et durable, en particulier en termes d’adaptation, d’attenuation et de reponse au changement climatique, poursuit le communique.

Le ministere a la Condition feminine et aux Droits des femmes (MCFDF), avec le soutien de l’ONU, organise un evenement sur les droits humains et le developpement durable. Ce dernier comprendra des allocutions du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, de la ministre Sofia Loreus, du coordonnateur resident a.i. des Nations unies, Haiti, Fernando Hiraldo, de la cheffe de mission d’ONU Femmes, Marie Goretti Nduwayo, et du representant du FNUAP, Saidou Kabore. Des organisations de femmes et d’autres representants de la societe civile ainsi que des partenaires techniques, academiques et financiers contribueront egalement aux discussions, a informe le communique.

A cet evenement, 30 institutions haitiennes, reconnues pour leur leadership, seront honorees. L’egalite des sexes est l’une des 17 cibles des Objectifs de developpement durable (ODD). L’ODD 5 reconnait que l’egalite des sexes n’est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi un fondement necessaire pour un monde pacifique, prospere et durable.

L’ONU affirme que la promotion de l’egalite des sexes dans le contexte de la crise climatique et de la reduction des risques de catastrophe est l’un des plus grands defis mondiaux du XXIe siecle et que les femmes et les filles sont des leaders efficaces et puissants qui peuvent apporter des changements.

La lutte pour l’egalite des sexes est un processus a long terme. Avec l’appui des Nations unies et des autres partenaires, le gouvernement, la societe civile doivent s’impliquer pour entamer des reformes necessaires et favoriser une participation des femmes a la recherche d’un avenir durable pour Haiti.

Un groupe d’agences des Nations unies du Plan One UN en Haiti, en partenariat avec l’Association des femmes entrepreneures de la chambre de commerce et le Cadre integre national de financement, se concerte sur l’inclusion de la dimension genre dans l’appui a la mise en oeuvre des politiques publiques telles que la Politique nationale de protection et de promotion sociale (PNPPS).

A l’echelle mondiale, la Journee internationale des femmes 2022 sera marquee par les Nations unies lors d’un evenement virtuel de haut niveau. <>, selon ce communique a l’occasion de cette journee.

RA