La justice ha?tienne et le pr?sident Mo?se

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le 12 d?cembre 2017, de passage ? Paris, au sujet de la justice ha?tienne, le pr?sident Jovenel Mo?se fit, devant des compatriotes r?unis, cette d?claration : <>, avait dit le chef de l’?tat ? Paris le 12 d?cembre 2017.

Ce jour-l?, en indexant des juges corrompus, le pr?sident Mo?se ouvrait l’une des batailles de son mandat. La bataille contre les hommes de loi, de la magistrature assise et debout. De d?cembre 2017 ? date, on ne compte plus les chocs entre la pr?sidence Mo?se et l’appareil judiciaire.

En deux fois, en 2021, on retrouva des noms de juges de la plus haute instance judiciaire du pays cit?s ? tort ou ? raison dans une tentative de coup d’?tat et dans le complot qui aboutit ? l’assassinat du pr?sident Mo?se.

Entre les deux ?l?ments du 7 f?vrier et du 7 juillet, un autre juge de la Cour de cassation accepte le poste de pr?sident provisoire.

S’il ?tait besoin de parler des mauvaises relations entre l’administration Mo?se et la justice ha?tienne, ces exemples devraient suffire.

En ce d?but de janvier 2022, c’est encore sur la justice que bute le pr?sident Mo?se. Cette fois, c’est l’instruction de son assassinat qui risque de se retrouver dans les couloirs ?troits et obscurs de la justice ha?tienne.

Le juge charg? du dossier depuis des mois est en passe de le perdre.

Le juge d’instruction en question a ?t? mis en cause par le R?seau national de d?fense des droits humains (RNDDH) pour des actes de corruption pr?sum?s impliquant son greffier avec son assentiment.

Si rien ne change dans cette affaire, le dossier Mo?se devra, peut-?tre, repartir ? z?ro plus de six mois apr?s l’assassinat du pr?sident.

La justice ha?tienne a du mal ? rendre justice au premier magistrat de la nation comme elle a du mal ? rendre justice au plus simple des justiciables.

L’h?ritage du pr?sident Jovenel Mo?se en mati?re judiciaire est calamiteux et la justice ha?tienne n’est pas press?e de refaire son image.