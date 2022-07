La justice ha?tienne, une d?faite qui dure trop longtemps

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La faiblesse de la justice ha?tienne a atteint son point culminant avec la prise en otage du palais de justice de Port-au-Prince par des bandits. Vingt jours apr?s, le minist?re de la Justice et de la S?curit? publique, la Police nationale d’Ha?ti (PNH) et tous les organes de gouvernance du syst?me judiciaire se croisent les bras et acceptent visiblement la d?faite du pouvoir judiciaire.

Comme si la justice a cess? d’?tre un service public indispensable dans le pays, la prise en otage du palais de justice est trait?e comme un fait divers par le gouvernement. Les cris d’alarme des responsables des associations de magistrats ne trouvent pas d’oreilles attentives. Le Premier ministre Ariel Henry parait indiff?rent au sort de la justice ha?tienne. C’est ce m?me Ariel Henry qui se plaint de l’incapacit? de la justice ? faire la lumi?re sur le dossier de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se presque un an plus tard.

Est-il n?cessaire de rappeler que le pays dispose d’un ministre de la Justice et de la S?curit? publique, Berto Dorc?, qui est membre du Conseil sup?rieur de la Police nationale d’Ha?ti ? On doit aussi rappeler que le pays dispose aussi d’un ministre de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales en la personne de Listz Quitel. Le pays dispose aussi d’un ministre de la D?fense, Enold Joseph. Contrairement ? ce qu’on pourrait croire, ces autorit?s sont fermes ? leur poste. Sauf qu’on ignore ce qu’elles font.

A c?t? de la PNH, chacune de ces autorit?s comme tout le reste du gouvernement a son mot ? dire dans ce qui se passe au Bicentenaire. Il faut peut-?tre le leur rappeler.

Alors que le palais de justice de Port-au-Prince est sous le contr?le de civils arm?s, le Conseil sup?rieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) s’appr?te ? comm?morer ses 10 ans d’existence le 3 juillet prochain. Dans un m?morandum aux chefs de juridiction, des cours d’appel et des tribunaux de premi?re instance, le secr?tariat technique du CSPJ les invite ? c?l?brer dignement et festivement cette date. Dieu seul sait qui seront les acteurs du pouvoir judiciaire ? Port-au-Prince ? avoir le courage de r?pondre ? cette invitation alors que la justice est inexistante dans leurs juridictions.

Alors que le CSPJ s’appr?te ? comm?morer ses 10 ans dignement et festivement, la justice ha?tienne se porte tr?s mal. Si ? Port-au-Prince le palais de justice ?chappe au contr?le des responsables de la justice, dans d’autres juridictions les portes des tribunaux sont ouvertes mais ils sont dysfonctionnels pour mille et une raisons. Les prisons ? travers tout le pays sont surcharg?es. Des prisonniers y meurent m?me de faim et de maladies en raison de leurs mauvaises conditions de d?tention. Il semble que les autorit?s judiciaires comme les autorit?s politiques charg?es de la bonne marche du pouvoir judiciaire ne sont pas au courant.