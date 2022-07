La justice totalement inexistante dans la juridiction de Port-au-Prince depuis le 10 juin 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

D?j? vingt jours depuis que les bandits du groupe arm? de Village-de-Dieu s’installent au palais de justice de Port-au-Prince. En toute qui?tude et en toute impunit?, ces malfrats se pavanent d’un cabinet d’instruction ? l’autre. Pour des juges et des greffiers de la juridiction de Port-au-Prince, la justice est maintenant totalement inexistante dans la capitale et ses environs.

Si vous vivez ? Port-au-Prince, vous n’avez pas acc?s ? la justice, m?me sous sa forme la plus ?l?mentaire. Tout simplement. Le vendredi 10 juin 2022, les bandits du groupe arm? de Village-de-Dieu ont fait irruption au palais de justice chassant juges, greffiers, parquetiers, policiers et personnel qui se trouvaient sur les lieux. Depuis, les forces de l’ordre n’ont jamais tent? de reprendre le contr?le du palais de justice de la plus grande juridiction du pays. Le gouvernement ?vite le sujet en esp?rant que les bandits s’en iront un jour…

<>, s’est alarm? le juge d’instruction Marthel Jean-Claude, pr?sident de l’Association professionnelle des magistrats ha?tiens dans une interview accord?e au Nouvelliste.

Depuis 20 jours, les juges sont bien oblig?s de rester chez eux, a-t-il dit. Dans des cas d’urgence, le doyen du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Vil, qui s’est r?fugi? au local du tribunal de paix de la section sud, peut rendre des ordonnances en r?f?r? et trancher des actions en habeas corpus, a soulign? le juge Jean-Claude.

<>, a d?nonc? le pr?sident de l’Association nationale des greffiers. Me Ain? Martin a r?v?l? au Nouvelliste que, jeudi dernier, le doyen Bernard Saint-Vil et les autres membres du personnel judiciaire qui se trouvaient dans les locaux du tribunal de paix de la section sud ont d? prendre la fuite ? cause de d?tonations d’armes automatiques dans la zone.

<>, a-t-il confi?.

Me Ain? Martin a dit constater que depuis le 10 juin dernier la justice est inexistante dans la juridiction de Port-au-Prince. <>, a expliqu? le pr?sident de l’Association nationale des greffiers.

<>, a argu? le juge Marthel Jean-Claude. Il en a profit? pour demander ? nouveau la relocalisation du palais de justice.

Le ministre de la Justice et de la S?curit? publique, Me Berto Dorc? ; le doyen du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Vil ; le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Jacques Lafontant ; le directeur g?n?ral de la Police nationale d’Ha?ti, Frantz Elb? sont tous aux abonn?s absents depuis l’occupation du palais de justice par des hommes arm?s le 10 juin dernier.

En conf?rence de presse cette semaine, le porte-parole de la police nationale, l’inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, a annonc? qu’un plan d’op?ration est en cours avec des objectifs et des orientations clairs pour reprendre le contr?le du palais de justice de Port-au-Prince.