En 1950, les femmes haïtiennes obtiennent le droit de vote. En 1955, Léonie Coicou Madiou, fille du poète Massillon Coicou, fut la première femme à briguer le poste de maire. Toutefois, c’est en 1957 que les femmes bénéficieront de tous leurs droits civiques. Cependant l’élection du dictateur sanguinaire Duvalier marquera l’arrêt et la régression de la cause féministe par une sauvage répression, dès 1964. Toutefois dès 1986, les femmes de toutes les conditions et strates sociales reprendro…