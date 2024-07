La Mairie de Port-au-Prince appelle à la prudence des journalistes lors des opérations policières contre les gangs

​

​

La Mairie de Port-au-Prince appelle à la prudence des journalistes dans un contexte de lutte contre les gangs armés.

La Mairie de Port-au-Prince exhorte tous les journalistes et reporters à exercer la plus grande prudence lors de la couverture des exercices de simulation ou des opérations policières contre les bandes armées.

Dans un communiqué, la Mairie souligne plusieurs consignes essentielles pour assurer la sécurité des professionnels de l’information. “Il est strictement interdit de suivre les véhicules blindés ou autres équipements militaires en mouvement, car cela pourrait mettre en danger la vie des journalistes. Il est recommandé de recueillir des informations en amont des opérations et de se limiter à une distance sécuritaire sans interférer avec les activités en cours”, peut-on lire dans ce communiqué.

La Mairie encourage également les journalistes à concentrer leurs efforts de reportage après les événements, moment jugé le plus sûr et approprié pour collecter des témoignages et des informations détaillées. “La sécurité des journalistes est primordiale, et il est crucial qu’ils prennent toutes les précautions nécessaires pour protéger leur vie tout en informant la population”, a rappelé le communiqué.

La Mairie de Port-au-Prince via ce communiqué exprime sa gratitude envers les journalistes pour leur engagement et leur dévouement à fournir des informations vitales aux citoyens, en espérant qu’ils accompliront cette mission essentielle avec professionnalisme et prudence.

Rappelons que le Premier ministre Garry Conille, lors d’une adresse à la nation mercredi soir, a décrété l’état d’urgence sécuritaire sur 14 communes contrôlées par des gangs armés dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite. Il a insisté sur le fait que les journalistes ne doivent pas diffuser des reportages qui pourraient révéler le mode opératoire des forces de l’ordre aux membres des gangs.

À lire aussi:

Le RENAMEL endosse la candidature du journaliste Jacques Desrosiers pour représenter le secteur de la presse au CEP