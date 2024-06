La ministre Dominique Dupuy demande un audit financier et administratif du MAEC et des missions pour la période de 2021 à 2024

La ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy, sollicite l’intervention de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour évaluer la gestion financière et administrative du Ministère ainsi que des Missions diplomatiques et consulaires d’Haïti.

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance qu’elle veut insuffler dans la diplomatie haïtienne, la chancelière a pris une initiative majeure en demandant un audit financier et administratif du ministère des Affaires étrangères ainsi que des Missions diplomatiques et consulaires d’Haïti. Cette démarche vise à renforcer la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance au sein de l’administration publique haïtienne.

L’entrée en fonction de Mme Dupuy, le 13 juin, devrait marquer le début d’une nouvelle ère pour le Ministère. Dans le souci de garantir une gestion efficace des ressources publiques et de répondre aux attentes des citoyens et des partenaires internationaux, elle a décidé de solliciter l’expertise de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour mener un audit approfondi.

Cet audit, qui couvrira la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2024, permettra d’évaluer la gestion financière et administrative du ministère des Affaires étrangères et des Missions diplomatiques et consulaires d’Haïti. Il vise à vérifier la conformité des dépenses, à identifier d’éventuelles irrégularités et à renforcer les mécanismes de contrôle interne. Il s’agit là d’un pas de plus vers le renforcement du processus de transparence et de redevabilité de l’administration publique.

Cette demande sera, à coup sûr, accueillie favorablement par le Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, Monsieur Rogavil Boisguéné, qui avait déjà par le passé initié des démarches pareilles auprès de l’ancien ministre Jean Victor Généus et du premier ministre Ariel Henry pour lui informer « des manquements aux exigences de conservation et de communication » du MAEC et lui demander « de prendre toutes les dispositions permettant l’acheminement par le MAEC à la Cour de ces documents et pièces comptables ».

A présent, la ministre des Affaires étrangères a donné un accès total à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) pour auditer non seulement des missions diplomatiques et des postes consulaires établis en Amérique , en Europe et dans la caraïbes , comme c’était prévu initialement, mais pour accomplir les attributions dévolues à elle par la Constitution et les lois de la République sur l’ensemble des missions haïtiennes.

A lire aussi :

Le PM Garry Conille visite la base de la MMSS et promet la reprise du contrôle du territoire