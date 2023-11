La Miss Nicaragua, Sheynnis Palacio, a remporté la couronne de Miss Univers 2023

​

La Miss Nicaragua, Sheynnis Palacio, est la gagnante de la couronne de Miss Univers 2023 au Salvador.

La finale de la Miss Univers 2023 a eu lieu le samedi 18 novembre 2023, au Salvador. La Nicaraguayenne Sheynnis Palacio, âgée de 23 ans, est la gagnante de cette 72e édition de ce grand concours de beauté qui a réuni cette année 39 candidates. Finalement, c’est l’originaire de la ville de Managua qui a succédé à l’Américaine R’Bonney Gabriel, élue Miss Univers 2022 le 14 janvier 2023 à La Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis.

En effet, Sheynnis Palacio a devancé la première dauphine Anntonia Porsild qui est une Thaïlandaise et l’australienne Moraya Wilson qui a terminé deuxième dauphine du concours. Pendant son passage à la Miss Univers de cette année, elle a défendu la cause de la santé mentale qui découle de ses propres expériences en matière d’anxiété.

Originaire d’un pays où cette question est rarement abordée, elle a lancé une initiative accessible appelée « Comprendre votre esprit », dans laquelle elle interviewe un spécialiste des soins émotionnels dans ses émissions télévisées. Elle a également réalisé des événements et autres projets audiovisuels sur cette thématique. Son but dans la vie est de travailler au service de l’humanité, en gérant une rédaction et en produisant du contenu et des publicités pour des marques internationales.

Sheynnis Palacio est une militante pour la santé mentale et productrice audiovisuelle de 23 ans originaire de Managua, au Nicaragua. Elle préfère généralement être derrière la caméra, mais elle sort des coulisses parce qu’elle croit en la nécessité de trouver des solutions au plus grand nombre possible de problèmes dans le monde. En tant que personne soucieuse de résoudre les problèmes, elle a suivi le programme de communication de son université en travaillant dans l’entreprise de collations de sa mère. Lorsque l’entreprise a échoué en raison d’une crise économique, sa mère a émigré vers le nord.

C’est pour la deuxième fois que le Salvador a organisé le concours Miss Univers. La première fois remonte à 1975. Cette édition marque le début du Pakistan et le retour du Danemark, de l’Égypte, du Guyana, de la Hongrie, de l’Irlande, du Kazakhstan, de la Lettonie, de la Mongolie, de la Norvège et du Zimbabwe. À noter l’absence d’Haïti cette année.

Pour la première fois en 66 ans, les organisateurs du concours ont autorisé à nouveau les femmes mariées et les femmes qui ont des enfants à concourir. Rikkie Kollé, des Pays-Bas et Marina Machete du Portugal ont été les deuxièmes et troisièmes femmes transgenres à concourir à Miss Univers, après Ángela Ponce en 2018, tandis que Michelle Cohn, du Guatemala et Camila Avella de Colombie ont été les premières femmes mariées qui ont des enfants à concourir à Miss Univers.

L’Organisation Miss Univers est une organisation mondiale et inclusive qui célèbre toutes les cultures, origines et religions. Son objectif est de créer un espace sûr permettant aux femmes de partager leurs histoires et d’avoir un impact personnel, professionnel et philanthropique. Les femmes qui participent à cette plateforme internationale servent de leaders inspirantes et de modèles pour leurs communautés et leurs fans du monde entier.

