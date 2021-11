La mort au bout de gestes ordinaires

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Marie Sonia Brisseault Osias, 61 ans, n’a pas pu se rendre ni a l’auditorium de la Bible au Champ de Mars ni a l’eglise adventiste Philadelphia de Croix-des-Bouquets a cause de la penurie de carburant, samedi 4 novembre 2021. Avec un groupe d’adventistes, a Cotard, Madame Osias a eu une communion dans la foi, sans se douter qu’elle serait la derniere. En rentrant chez elle, a pied, entre midi et 1 heure, elle est fauchee par une balle perdue. Elle est morte sur le coup.

<>, a confie au Nouvelliste le juge de paix de la Croix-des-Bouquets, Hermano Alexandre, lundi 8 novembre. <>, a poursuivi le magistrat, soulignant que les hommes du gang 400 Mawozo opereraient dans la zone au moment des faits.

<>, a rapporte au journal une enfant de la victime. <>, a-t-elle poursuivi.

Quelques heures plus tard, les bandits ont a nouveau frappe. Ils ont ouvert le feu sur le vehicule du pasteur Stinfinson Stanis, a La Tremblay, a fait savoir le pasteur Jacky Chery. Le pasteur a ete touche a la cage thoracique. Ses deux fils ont ete blesses par balle. Helas, le plus jeune, Marc, 7 ans, atteint au cou et au visage, est mort. L’autre fils est blesse a la main. La femme du pasteur est sortie indemne de l’attaque, a ajoute le pasteur Chery. Le pasteur Stanis, coordonnateur aux affaires estudiantines du STEP, a ete opere. Son pronostic vital n’est pas engage, a rassure le pasteur Jacky Chery.

<>, a confie le pasteur Chery, terrasse comme toute la communaute par ces faits qui surviennent trois semaines apres le razzia des bandits du gang 400 Mawozo.

Le 16 octobre, ils ont intercepte, entre autres, 17 etrangers, dont 16 Americains qui sont toujours en captivite. Le 3 aout 2020, des membres de ce gang avaient ouvert le feu sur un autobus et tue deux personnes, dont une femme et un nourrisson, Godson Joseph, 4 mois. Ce meme samedi 4 novembre 2021, au sud de Port-au-Prince, a Martissant, d’autres bandits, d’autres criminels, d’autres sociopathes ont distille la mort, drapee du manteau de l’ordinaire. Le couperet, aveugle, brutal, est tombe, emportant deux vies. Esperanta Guerrier, 95 ans, et Reginald Chery, ont ete tues dans leur voiture. Ils avaient tente de traverser ce troncon, un bout d’enfer a ciel ouvert, une zone de guerre, d’affrontements depuis le 1er juin entre gangs.

<>, a rapporte au Nouvelliste le juge de paix de Carrefour, Moise Jean, qui a procede au constat des cadavres transportes devant le commissariat de la Police nationale d’Haiti de Carrefour, communement appele Omega. Les cadavres encore chauds de la vieille dame et du jeune ont ete transportes a la morgue ici ou les bandits armes tuent sous les yeux de chefs incapables d’assurer la securite des vies et des biens.