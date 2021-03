Si la moto se présente comme un simple moyen de transport dans différentes régions du pays, elle est bien plus que ça à Camp-Perrin, dans le Sud d’Haïti. Le motocross et les quatre roues procurent du bonheur et provoquent une passion contagieuse chez beaucoup de Camp-Perrinois. Tellement passionnés qu’ils ont formé, en juillet 2019, les South Riders qui réunit les pilotes de diverses communes du département. Tellement passionnés qu’ils ont créé le Club…