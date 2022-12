La musique ?vang?lique fait des millions de vues et voyage avec Wiliadel Denervil

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

On ne pr?sente plus Wiliadel Denervil. Depuis la sortie de son tube <>, la chanteuse s’est taill? une place de choix dans le secteur musical ?vang?lique. Loin de s’asseoir sur ses lauriers, l’interpr?te de <> s’est lanc?e ? la conqu?te d’autres march?s. Le 11 d?cembre 2022, elle sera ? Paris pour la 2e fois cette ann?e.

Une chanteuse aux millions de vues

Wiliadel Denervil a commenc? par des prestations. Superbes pour la plupart. Le public a attendu pendant un certain temps avant d’avoir droit ? son premier single. Et le succ?s ne s’est pas fait attendre. Ses chansons cumulent les <> sur Youtube. <> cartonne avec plus de 5 millions, <> ?galement. <> en est ? 1,9 millions de vues et Jewova 3,6 millions de vues. Et m?me le dernier en date, <> a d?j? compil? plus de 2 millions de vues… Record.

La chanteuse des collaborations

Outre ses singles qui ont du succ?s, Wiliadel Denervil prend plaisir ? collaborer avec ses pairs. On la retrouve aux c?t?s de la chorale Agape Theou sur <>, ou encore DEG avec <>.

Dickson Guillaume, Jean Elie Brutus, Mike Marvens Exilus, elle les a tous accompagn?s sur des chansons. Ses collaborations les plus fructueuses sont <> avec son cousin Salomon Lira dit Salil et deux autres avec Fr? Gabe, <> et <>.

Tourn?es ? l’International

Avec une r?putation bien assise dans le milieu ?vang?lique en Ha?ti, la fille du feu Pasteur William Denervil se tourne d?sormais vers l’international. D’abord en terre voisine, la chanteuse a particip? ? de nombreux concerts ces derni?res ann?es et y sera encore pour ce mois de d?cembre. Mais pas que. En mai 2022, Wiliadel Denervil a gravi la sc?ne de l’Espace Grand Paris en France, avec le drapeau ha?tien en main, toute de rouge v?tue. <>, raconte-t-elle, avec de l’excitation dans la voix. Puisqu’il faut renouveler les bonnes choses, le 11 d?cembre 2022, l’ancienne membre de Zion Gospel sera dans <> avec Samuel Joseph pour un concert.

Un album pour 2023

Apr?s plusieurs chansons et plusieurs vid?os en circulation, Wiliadel Denervil et son ?quipe mettent le cap cette fois, sur son premier album. <>, tient ? pr?ciser la chanteuse. Sans toutefois donner une date butoir, elle annonce la sortie pour l’ann?e 2023. Pour faire patienter son public, Wiliadel Denervil leur offre une nouvelle chanson. <> est sur toutes les plateformes ? partir de ce mercredi 7 d?cembre 2022. Mais ce n’est pas tout, d’autres chansons viendront avant l’album. L’artiste invite ses fans ? rester en alerte pour ce qui viendra. Il n’est que d’attendre.