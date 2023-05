La noix de coco utile à repousser les moustiques

​

La noix de coco pourrait aider à repousser les moustiques, rapporte le journal New-York Post dans un article.

Une étude publiée le mercredi 10 mai 2023 dans la revue iScience a révélé que la noix de coco pourrait être le parfum idéal pouvant aider à repousser les insectes embêtants notamment les moustiques, a rapporté le journal américain New-York Post dans un article. Cette étude a été réalisée après l’exploration de quatre savons servant à éloigner les bestioles. Dial, Dove, Native et Simple Truth étaient les quatre marques utilisées dans les expériences.

En effet, ces chercheurs de la Virginia Tech University ont analysé les odeurs chimiques émises par quatre participants humains avant et après s’être lavés avec quatre marques de savon. “Tout le monde sent différent, même après l’application du savon ; votre état physiologique, votre mode de vie, ce que vous mangez et les endroits où vous allez affectent toute votre odeur”, a expliqué la biologiste Chloé Lahondère.

D’après le journal américain, ces chercheurs ont également étudié les profils d’odeur des savons, identifiant quatre produits chimiques liés à l’attraction des moustiques et trois produits chimiques liés à la répulsion. “Il est remarquable que le même individu qui est extrêmement attirant pour les moustiques lorsqu’il n’est pas lavé puisse devenir encore plus attirant pour les moustiques avec un savon, puis devenir répulsif ou répulsif pour les moustiques avec un autre savon”, a déclaré l’auteur principal et neuroéthologue Clément Vinauger

Se laver avec Dove et Simple Truth a augmenté l’attrait de certains des volontaires, ont noté les chercheurs, tandis que le savon indigène avait tendance à repousser les moustiques.

L’un des produits chimiques associés à la répulsion est un composant clé parfumé à la noix de coco du bourbon américain. “Cela confirme ce que des études antérieures ont trouvé, que les moustiques n’aiment pas les produits parfumés à la noix de coco, donc notre pari le plus sûr en ce moment est de les utiliser. “Avec ces mélanges, nous avons éliminé tout le bruit dans le signal en n’incluant que les produits chimiques dont les statistiques nous disaient qu’ils étaient importants pour l’attraction ou la répulsion. Je choisirais un savon parfumé à la noix de coco si je voulais réduire l’attraction des moustiques”, a déclaré Clément Vinauger.

Toutefois, l’équipe prévoit de tester plus de variétés de savons et plus de personnes.

