La Notre-Dame c?l?br?e sans ?clat aux Cayes

Autour du th?me <>, la messe traditionnelle de la Notre-Dame de l’Assomption a ?t? c?l?br?e sans ?clat aux Cayes lundi 15 ao?t 2022 en pr?sence de plusieurs centaines de catholiques. Anim?e par les chorales de la Notre-Dame de l’Assomption et l’Unit?, la messe a ?t? c?l?br?e ? la grotte Fatima et non ? la Cath?drale des Cayes qui a subi d’importants d?g?ts ? la suite du tremblement de terre du 14 ao?t 2021. Le troisi?me membre du conseil int?rimaire de la commune, Bob Berret, des autorit?s de la police nationale et l’ex-d?put? du peuple Jerry Tardieu ont assist? ? la messe traditionnelle.

Lors de son hom?lie, le vicaire g?n?ral du dioc?se des Cayes, Antoine Tilus, a exhort? les politiques ? servir la population au lieu de profiter uniquement des privil?ges. Selon le pr?lat, ces responsables de l’Etat ne se pr?occupent pas de la mis?re de la population mais trouvent toujours un moyen pour se remplir les poches durant les f?tes patronales.

Plus loin, le vicaire du dioc?se des Cayes, s’est dit favorable aux propositions qui pr?nent un pouvoir l?gislatif monocam?ral en Ha?ti. <> a-t-il soutenu. Toutefois, le pr?tre Antoine Tilus voit normal qu’il y ait une structure pour contr?ler l’ex?cutif. Sinon, a-t-il craint, nous serons condamn?s ? continuer ? vivre cette situation o? les dirigeants font ce qu’ils veulent dans le pays.

Le cardinal Chibly Langlois hospitalis? aux ?tats-Unis, apr?s avoir ?t? victime d’un terrible accident de circulation sur la route Nationale #2, le 8 juin 2022, n’?tait pas pr?sent ? la messe. Par le biais du r?v?rend p?re Michel Brunache, il a tout de m?me salu? les p?lerins. Dans son adresse ? l’?glise, le cardinal a exprim? sa peine et sa souffrance de constater que le pays plonge encore dans les bas-fonds de la violence, l’ins?curit?, la vie ch?re et la mis?re.

Pour l’?v?que du dioc?se des Cayes, la f?te de la Notre-Dame leur permet d’apprendre que les ?tres humains ne doivent pas vivre dans la violence. <>, a ?crit le cardinal Chibly Langlois.

Absente lors de la messe d’action de gr?ces, la pr?sidente du conseil municipal int?rimaire de la commune des Cayes, Marie Michelle Sylvie Rameau, a dress? un portrait peu reluisant de la situation de la commune. <>, a d?clar? la mairesse des Cayes.

Selon elle, la mairie est bloqu?e financi?rement. La Direction g?n?rale des imp?ts (DGI) ne fonctionne pas, les contr?leurs financiers de la r?publique sont en gr?ve. Ce emp?che de faire de grandes d?penses pour la f?te cette ann?e. Elle a dit avoir entrepris des demandes aupr?s d’une s?rie de partenaires locaux mais ses d?marches n’ont pas abouti.

Pr?sent lors de la f?te de la Notre-Dame aux Cayes, l’ancien d?put? de P?tion- Ville, Jerry Tardieu, a invit? les fils du pays ? compter sur eux et non sur l’international pour sortir le pays de ce chaos. Selon lui, le changement dans le pays doit passer d’abord par les Ha?tiens. Le leader du parti En Avant a profit? de rappeler que son combat vise ? trouver une solution pour Ha?ti sans se mettre en face d’un groupement h?g?monique mondial. <> a fait savoir Jerry Tardieu.

Outre la c?l?bration de la messe traditionnelle, il n’y a pas eu de grande activit? au centre-ville. En qu?te d’ambiance, les f?tards se sont dirig?s vers la plage de Gel?e dans la soir?e o? l’ambianceur Roody Roodboy, pr?sent lors du premier jour du festival de Gel?e aux Cayes, a assouvi la soif d’un public ? la recherche d’ambiance.