La penurie de carburant engendre fermeture et changement d’horaire des entreprises

La crise du carburant devient de plus en plus serieuse. Toutes les branches d’activite sont quasiment paralysees. Les transports en commun sont durement affectes. Les hopitaux ont lance des cris d’alarmes. Les compagnies de telephonie mobile et d’internet, depuis plusieurs semaines, ont du mal a couvrir tout le territoire. Ainsi, le cout du transport dans la zone metropolitaine a triple et les prix des produits alimentaires ne cessent de grimper. Tandis qu’on pensait s’acheminer vers le denouement de cette crise avec la promesse des autorites gouvernementales qui annoncaient la disponibilite du carburant dans les pompes, c’est le tour de certaines entreprises du pays d’annoncer leur fermeture temporaire ou d’adopter un horaire reduit.

La Unibank, la Sogebank, Eko Depot, Maison Handall, Casami, Kay Dupuy, MCS Group et la patisserie Marie Beliard figurent parmi les institutions qui ont adopte un nouvel horaire de travail ou de fermer leurs portes en attendant la disponibilite du carburant. Ces entreprises ne peuvent plus desservir leurs clienteles respectives comme a l’accoutumee. Apres avoir garde le silence pendant plus d’un mois, ces dernieres font entendre leurs cris. Ce changement d’horaire sonne comme un avertissement, car le fonctionnement de ces entreprises depend en grande partie des produits petroliers, notamment du diesel.

Dans la foulee, d’autres entreprises moins resilientes ont deja ferme leurs portes. Aujourd’hui, tres peu de compagnies de transport continuent de fonctionner. Un manque a gagner important qui pousse les dirigeants a opter pour la mise en disponibilite sans solde d’une partie de leurs employes. Ces entreprises ne sont malheureusement pas les seules dans cette situation.

La situation s’annonce encore plus corsee pour les prochains jours. Face a la puissance des groupes armes qui defient continuellement les autorites etablies, le chemin de l’approvisionnement est truffe d’embuches. Dans la partie sud de la capitale, des transporteurs ont ete kidnappes et les camions sequestres. Depuis, c’est le calme plat. Les transporteurs des produits petroliers observent pour une deuxieme fois un arret de travail en vue de protester contre ces cas d’enlevement de leurs confreres, ce qui amplifie encore plus le probleme, d’autant que les autorites n’ont toujours pas acces au terminal de Varreux dont le quartier est controle par le groupe arme dirige par Jimmy Cherisier plus connu sous le nom de Barbecue.

Ainsi, de changement d’horaire, il est prevu pour les banques, a partir de la semaine prochaine, de diminuer le nombre de jours de travail. Selon une note de l’Association professionnelle des banques (APB), a partir du lundi 8 novembre 2021, en raison de la crise du carburant, les guichets des banques seront ouverts a la clientele les lundi, mercredi et vendredi de 8h a 14h.

La rarete de carburant est preoccupante. Tout est sur le point d’etre paralyse. La vie des patients est ainsi menacee, des emplois se perdent et le cout de la vie augmente a une vitesse demesuree. Les petites bourses et les chomeurs ne savent plus a quel saint se vouer. Les bandes armees du groupe G9 defient le gouvernement notamment le Premier ministre Ariel Henry, mais ce sont les consommateurs finaux qui en paient le prix fort.