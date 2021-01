Décriée dès son invention, la photographie est encore aujourd’hui l’objet de controverses malgré, et en partie à cause des progrès spectaculaires qu’elle a connue, le développement considérable de son public et de la diversité des domaines dans lesquels elle trouve une application. Considérée comme un accessoire, comme le produit d’un mécanisme, la photographie ne pouvait avoir aucune prétention artistique. En Haïti, il est vrai que d…