La plus grande catastrophe des 40 derni?res ann?es

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le 2 octobre 2022, la Fondation Lorquet a lanc? <>. Aucune institution n’a jusqu’ici r?pondu ? cette demande ou r?percut? cet appel trop rare en ces temps troubl?s.

Ce 4 octobre, les ambassadeurs et repr?sentants en Ha?ti de l’Allemagne, du Br?sil, du Chili, d’Espagne, des ?tats-Unis d’Am?rique, de France, du Japon, du Mexique, de Suisse, de Taiwan, de l’Union europ?enne et des Nations Unies, ont publi? sur Twitter un message o? ils se disent <>.

On ignore pour l’instant si ce cri aura des r?percussions et finira par faire bouger les lignes du c?t? du gouvernement qui se terre dans le silence et des gangs qui renforcent leur position en infligeant revers apr?s revers aux forces de s?curit? mixtes PNH-FADH.

Ce qui est cependant ? souligner dans l’appel des ambassadeurs est qu’il conforte l’?tat de guerre actuel, ne demande pas un arr?t des hostilit?s pour que la vie normale reprenne, mais sollicite simplement une tr?ve humanitaire… Les parties en conflit se reconna?tront.

Le si?ge m?di?val que subit le pays, o? aucune marchandise ne rentre ni ne sort du principal port du pays depuis des semaines, les entreprises qui ferment leur porte les unes apr?s les autres, les biens essentiels, comme l’eau, que nous ne pouvons plus ni produire ni distribuer, l’impossibilit? du dialogue entre les acteurs politiques et entre les autorit?s et les gangs qui tiennent en otage le pays, l’immobilisme g?n?ralis? de la communaut? internationale sur le dossier Ha?ti, le naufrage de la soci?t? civile, la haine de tous contre tous qui anime tous les d?bats, le retour du chol?ra, l’?cole, le savoir et la connaissance ?rig?s en ennemi, tout ce que nous vivons ces derniers jours illustre que 2022 sera la pire ann?e de notre histoire r?cente.

Le pr?sident ? vie Jean Claude Duvalier — d?c?d? un 4 octobre comme aujourd’hui en 2014 — avait su le 7 f?vrier 1986 prendre la bonne d?cision apr?s des mois de troubles. Il avait mis les int?r?ts nationaux- et les siens aussi sans doute- au-dessus des tentations et avait remis sa d?mission.

D’autres apr?s lui, ont essay? de trouver des solutions, se sont d?men?s et, quand la nation ne voulait plus d’eux, ont jet? les gants, pour ne pas priver d’avenir le plus grand nombre.

Ces quarante derni?res ann?es, ? plusieurs reprises, tout allait souvent mal, mais la vie reprenait toujours le dessus.

En 2022, on dirait que nos acteurs ont d?cid? d’aller jusqu’au bout de la b?tise et de l’ent?tement. Un pacte de suicide existe-il ?

Il n’y a, au moment o? ces lignes sont ?crites, aucune option de sortie de crise coh?rente, globale et ?quilibr?e sur la table. Les initiatives se mangent les unes les autres dans un cannibalisme politique sans pr?c?dent.

Aucune th?orie politique ne peut expliquer ce qui se passe en Ha?ti en ce mois d’octobre naissant. Ni principe, ni int?r?t, ni projet ne sont en comp?tition.

Le pays vit sa plus grave catastrophe de ces 40 derni?res ann?es. Ce n’est pas une r?gion qui est affect?e comme lors d’un s?isme ou d’un ouragan, c’est tout le pays qui est frapp?. Ce n’est ni par la nature ni un fait de Dieu, les Ha?tiens sont les principaux responsables de la d?b?cle nationale mais semble ne pas ?tre au courant.